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Τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στην κλινική Stem Cell το απόγευμα της Τετάρτης όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή περιέγραψε η γιατρός της κλινικής στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τρίτη το απόγευμα είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος. Όπως ανέφερε, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν και να μιλήσει.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.

Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα – την Τετάρτη – ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου του, καθώς, όπως είπε, «δεν μιλούσε σωστά».

Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

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