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Tα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη εξέφρασαν με αναρτήσεις τους του ο Νίκος Δένδιας και ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόμενος στην προσωπική σχέση που διατηρούσε επί πολλά χρόνια με τον ιστορικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού, χαρακτήρισε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη προσωπικότητα στον χώρο της ναυτιλίας, ενώ σημείωσε ότι μέχρι πρόσφατα συναντιόνταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, στην προεδρία του οποίου ο «Καπετάνιος» είχε διατελέσει επί σειρά ετών.

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κοινή τους παρουσία στο γήπεδο, γράφοντας: «Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Γιώργου Βαρδινογιάννη: «Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου».

Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών. Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου». — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 16, 2026

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Πληροφορήθηκα με θλίψη τον θάνατο του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Προσωπικότητα στον χώρο της Ναυτιλίας, με τον οποίο με συνέδεε προσωπική σχέση εδώ και πολλά χρόνια.

Μέχρι πρόσφατα συναντιόμασταν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού, του οποίου διετέλεσε επιτυχημένος Πρόεδρος επί σειρά ετών.

Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του για την απώλεια του «Καπετάνιου».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο δεσμό του ιστορικού παράγοντα με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι θα παραμείνει αγαπητός στους φιλάθλους της ομάδας.

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Καπετάνιου Γιώργου Βαρδινογιάννη. Αγαπημένος σε κάθε Παναθηναϊκό για πάντα. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

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