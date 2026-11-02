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Στα θρανία επιστρέφουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οι μαθητές του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, έπειτα από σχεδόν έναν μήνα αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολείων. Οι εγκαταστάσεις είχαν κλείσει στις 9 Οκτωβρίου, όταν εντοπίστηκε οσμή αερίου, με αποτέλεσμα τα μαθήματα να συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων αποφασίστηκε μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων τεχνικών ελέγχων, κατά τους οποίους δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου. Παρ’ όλα αυτά, για λόγους ασφαλείας, η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή, με τον Δήμο Αθηναίων να επιδιώκει την επαναλειτουργία της θέρμανσης μέχρι το τέλος του μήνα.

Το διάστημα αυτό διενεργήθηκαν εκτενείς έλεγχοι από την εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου, την εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με την συντήρηση των καυστήρων από τον δήμο Αθηναίων και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ωστόσο σύμφωνα με όλους τους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Έτσι, στην έκτακτη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα να ανοίξουν από σήμερα οι σχολικές μονάδες, με κλειστή την παροχή αερίου και με στόχο να λειτουργήσει η θέρμανση έως τα τέλη του μήνα, αφού γίνουν όποιες εργασίες απαιτηθεί και αφού υπάρξουν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Με επιστολή του χτες προς τους διευθυντές όλων των σχολείων των εγκαταστάσεων της Γκράβας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τους ενημέρωσε για τους ελέγχους που έχουν γίνει, τόνισε πως η παροχή αερίου θα παραμείνει κλειστή, ζήτησε τη συμβολή τους στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και πρόσθεσε πως για ό,τι χρειαστούν, η δημοτική Αρχή θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.