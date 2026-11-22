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Σε ανοδική τάση κινείται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως.

Και τούτο καθώς στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων το Σαββατοκύριακο παρατηρείται πτώση τόσο της ζήτησης όσο και των τιμών που είθισται τη Δευτέρα να παίρνουν την ανηφόρα.

Κόντρα σε αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η τιμή της μεγαβατώρας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται στα 180,62 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 27,80% σε σχέση με χθες Σάββατο που ήταν στα 141,34 ευρώ. Χθες όμως είχε φάει ένα…καπέλο 16,65% σε σχέση με τα 121,16 ευρώ της Παρασκευής. Αυτή ήταν και η χαμηλότερη τιμή της εβδομάδας που ξεκίνησε τη Δευτέρα με τη μεγαβατώρα στα 231,3 ευρώ.

Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή είναι στα 2,01 ευρώ/MWh και η υψηλότερη στα 246,83 ευρώ/MWh (έναντι -0,01 ευρώ και 217,81 ευρώ αντίστοιχα το Σάββατο).

Σε επίπεδο ενεργειακού μίγματος, οι ΑΠΕ είναι πρώτες με ποσοστό 57,33%, που είναι χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες,- κάτι που εξηγεί κατά ένα μέρος και την αύξηση της τιμής-, ακολουθεί το φυσικό αέριο με 27,83%, ενώ έπονται οι εισαγωγές με 11,72%, τα υδροηλεκτρικά , 2,11% και η αποθήκευση με 1,01%.

Οι άλλες αγορές

Το κλίμα νευρικότητας συνεχίζει να επικρατεί σε όλη σχεδόν την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Έτσι, για σήμερα η Βουλγαρία βρίσκεται στα 188,26 ευρώ/MWh, η Τσεχία στα 208,46 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 202,38 ευρώ/MWh, η Πολωνία στα 132,22 ευρώ/MWh, ενώ η Γερμανία στα 204 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 205,44 ευρώ/MWh και η Γαλλία πολύ χαμηλότερα, στα 90,72 ευρώ/MWh. Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα η Ισπανία με 57,37 ευρώ/MWh και η Πορτογαλία με 65,11 ευρώ/MWh.

Το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο παίρνει ξανά την ανηφόρα φλερτάροντας με τα 90 ευρώ. Με βάση την τελευταία εικόνα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στο σημείο αναφοράς του TTF τα φορτία παράδοσης τον Δεκέμβριο έκλεισαν στα 89,6 ευρώ/MWh καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 1,3%.

Ενδεικτικό της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που επικρατούν στην αγορά λόγω του συνεχιζόμενου εκρηκτικού κλίματος στη Μέση Ανατολή είναι το γεγονός ότι στις 30 Οκτωβρίου η τιμή είχε εκτοξευθεί στα 104 ευρώ/MWh, ενώ ακολούθησε μια πορεία αποκλιμάκωσης φτάνοντας στις 18 Νοεμβρίου στα 80,9 ευρώ/MWh για να ανέβει μέσα σε δύο μέρες κοντά στα 90 ευρώ/MWh.

Οι γεωπολιτκές συνθήκες σε συνδυασμό με την έναρξη της χειμερινής περιόδου θέρμανσης και τα χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις προμηνύουν ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί.