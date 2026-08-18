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Αποκαταστάθηκαν στις 12:13 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-‘Ανω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-‘Ανω Λιόσια, που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
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