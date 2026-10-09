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Τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η κατηγορούμενη μητέρα της Ιωάννα Γάκα φέρεται να επιβεβαίωσε σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών καταθέτοντας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.

Μάλιστα η νεαρή κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών έμεινε περισσότερη από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του.

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