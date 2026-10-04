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Οι ενδοιασμοί του Γιώργου Μαζωνάκη για το κόστος της πλασμαφαίρεσης, που σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού έφτανε τις 6.000 ευρώ, αλλά και η αλλαγή στάσης του τραγουδιστή ως προς τη θεραπεία, περιλαμβάνονται στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο κ. Κομιανός στον ανακριτή στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρχικά είχε συμφωνήσει να ακολουθήσει το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα, ωστόσο την επόμενη ημέρα φέρεται να άλλαξε γνώμη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο κόστος της πλασμαφαίρεσης.

«Στο τηλέφωνο της Δευτέρας ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η ιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα θα έρθω για υδροθεραπεία». Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός όπως μου είχε πει η κ, Γάκα. Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια από όποια θεραπεία θα έκανε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο της», υποστήριξε στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις θεραπείες του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα περιέγραψε στον ανακριτή πώς ο ίδιος μεσολάβησε για να έρθει ο Γιώργος Μαζωνάκης σε επαφή με την 56χρονη ιατρό.

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