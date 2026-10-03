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Νέες, άγνωστες πτυχές από την απολογία της κατηγορούμενης Ιωάννας Γάκα στον ανακριτή έρχονται στο φως με την προφυλακισμένη σήμερα γιατρό να επιμένει ότι στις κρίσιμες στιγμές που ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβηνε στο ιατρείο της εκείνη ενήργησε σωστά σύμφωνα με όσα απαιτούσε η κατάσταση και οι κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

Δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα η κατηγορούμενη κατά την απολογία της περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις προσπάθειες που έκανε για να συνεχιστεί η θεραπεία πλασμαφαίρεσης, την οποία, παρά το θάνατο του τραγουδιστή, επέμενε να χαρακτηρίζει ως απόλυτα ασφαλή. Όλα αρχικά εξελίσσονταν ομαλά σύμφωνα τα όσα ισχυρίστηκε η 56χρονη κατηγορούμενη, αλλά «ξαφνικά» ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης, με τα ζωτικά του σημεία να μεταβάλλονται μέσα σε λίγα λεπτά και την ίδια να ξεκινά προσπάθεια ανάνηψης.

«Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89 και η πίεση έπεσε στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», ανέφερε η Ιωάννα Γάκα δηλώνοντας συντετριμμένη από την απώλεια του τραγουδιστή. «Αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση. Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου», κατέθεσε ακόμη επιμένοντας ότι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης την οποία τον είχε υποβάλλει τον τραγουδιστή είναι ασφαλής.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», είπε η 56χρονη στον ανακριτή και συνεχίζοντας δήλωσε ευθαρσώς ότι ποτέ δεν πήρε ιστορικό από τον τραγουδιστή.

«Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας» επέμενε και συνέχισε: «Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά».

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