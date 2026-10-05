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Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών, αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, τη μιδαζολάμη και τις επιπτώσεις τους στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι η γιατρός, αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη, προέβη σε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή.

Έψαχνε στο AI πώς να τον επαναφέρει από μέθη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη.

Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη.

Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

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