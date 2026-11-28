Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για σοβαρές ενδείξεις δράσης οργανωμένης ομάδας, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020 με σκοπό την απόσπαση οικονομικού οφέλους ύψους 87 εκατ. ευρώ, κάνει λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματίσει για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, τους ιδιοκτήτες της εταιρείας ΤΕΧΑΝ Παναγιώτη και Απόστολο Μούργο, τον πρόεδρο της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Παύλο Ραβάνη και τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες έφοδοι σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην Αττική.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ξεκίνησε από το 2024 και έφτασε στις τέσσερις συλλήψεις προχθές Πέμπτη, εξακολουθούν να λαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι ανωμοτί: οι καλούμενοι είναι δυνάμει ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων που συνδέονται με το ερευνώμενο αντικείμενο της απάτης και της διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων. Οι κατηγορούμενοι βαρύνονται, μεταξύ άλλων, για ηθική αυτουργία στα κακουργήματα της απάτης σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου και της απιστίας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν μπει ακόμη στο κάδρο της δικαιοσύνης οι φυσικοί αυτουργοί των αδικημάτων.

Το ίδιο το κατηγορητήριο, ωστόσο, που «συνοδεύει» τους τέσσερις συλληφθέντες στην ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας θα απολογηθούν τη Δευτέρα, περιγράφει ανάγλυφα τις αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Και οι τέσσερις μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος τους και προ της απολογίας τους, παραμένουν κρατούμενοι. Στο κατηγορητήριο γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε πρόσωπα και ο τρόπος που ενήργησαν κυρίως στο κομμάτι των διαγωνισμών και των αναθέσεων, στη συνέχεια στην ΤΕΧΑΝ.

Τα πρόσωπα αυτά προέρχονται από την αυτοδιοίκηση και τους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης της Κομισιόν είχαν επισημάνει τόσο ότι οι δαπάνες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης ήταν έως και 10 φορές μεγαλύτερες από την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και ότι δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του χρηματοδοτικού εργαλείου.

Στο κατηγορητήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επικαλείται στοιχεία προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης από τον Δήμο Περιστερίου, προκειμένου να τεκμηριώσει την εκτίμησή της περί υπερκοστολόγησης των πολυκέντρων ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην προμήθεια Πράσινων Σημείων χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων, έναντι 68.200 ευρώ ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Πάνω από 10.000 σελίδες η δικογραφία

Η δικογραφία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, εκτείνεται σε περισσότερες από 10.000 σελίδες που περιλαμβάνουν στοιχεία από την άρση του τραπεζικού απορρήτου των κατηγορουμένων (είχε ζητηθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2025), επικοινωνίες και ηλεκτρονική αλληλογραφία, στοιχεία των διαγωνισμών με τους οποίους η εταιρεία ΤΕΧΑΝ ανέλαβε τα περίφημα «σπιτάκια ανακύκλωσης», χιλιάδες έγγραφα και γνωματεύσεις. Παράλληλα, κατά την επιχείρηση των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ που κατέληξε στις τέσσερις συλλήψεις κατασχέθηκαν επιπλέον έγγραφα, ψηφιακά αρχεία και ηλεκτρονικές συσκευές, το υλικό από τα οποία θα ενταχθούν στη δικογραφία.

Ειδικότερα, οι επικεφαλής της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλος Ραβάνης, καθώς και ο εκδότης Ιωάννης Κουρτάκης αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν σε συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στον Παναγιώτη Μούργο, υπό την ιδιότητά του ως διευθύνοντος συμβούλου της ΤΕΧΑΝ, αποδίδεται και η κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Για τους Παναγιώτη και Απόστολο Μούργο, καθώς και για τον Παύλο Ραβάνη, η δίωξη περιλαμβάνει ακόμη την ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και την ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για αδικήματα που είναι όλα σε βαθμό κακουργήματος, τα οποία πάντως οι κατηγορούμενοι αρνούνται. Κεντρικό σημείο της δικογραφίας αποτελεί η σχέση μεταξύ της εταιρείας «ΤΕΧΑΝ» και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης». Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνταν στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ωστόσο θεωρεί ότι η επιχειρηματική τους λειτουργία δεν ήταν ανεξάρτητη, αλλά εντασσόταν σε έναν κοινό σχεδιασμό που είχε διαμορφωθεί τουλάχιστον από το 2020. Σύμφωνα με την έρευνα, το συγκεκριμένο σχήμα φέρεται να επιδίωκε την προμήθεια 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης σε φορείς της αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικονομικό όφελος που τους αποδίδεται από την εν λόγω δραστηριότητα υπολογίζεται από τις εισαγγελικές αρχές σε περισσότερα από 87 εκατ. Ευρώ.

Η γνωμάτευση από το γραφείο Αθανασίου – Γεραπετρίτη

Σε διαγωνισμούς που κατακυρώθηκαν στην ΤΕΧΑΝ, είχε πάρει μέρος και η εταιρεία ENVIPCO που σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) είναι κοινών συμφερόντων. Όμως, η ίδια η διαχειριστική αρχή του προγράμματος βάσει του οποίου χρηματοδοτήθηκαν τα «σπιτάκια» προσκόμισε στους ελεγκτές της ΕΔΕΛ γνωμάτευση δικηγόρου, μέλους της δικηγορικής εταιρείας Αθανασίου – Γεραπετρίτης (πρόκειται για τον υπουργό Εξωτερικών, που ωστόσο τελεί σε αναστολή της δικηγορικής του ιδιότητας), σύμφωνα με την οποία οι δύο εταιρείες, βάσει τα στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψιν του συντάκτη της γνωμάτευσης, δεν εμφανίζουν δομική σχέση μέσω μετοχικών συνθέσεων ή διοικητικών οργάνων, η δε συμβατική τους σχέση φαίνεται να είναι διανομής των προϊόντων της ENVIPCO.

Η εισαγγελία, όμως, επισημαίνει ότι δεν έχει διευκρινιστεί γιατί η Διαχειριστική Αρχή επέλεξε τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία, αφού όπως προκύπτει από τα ηλεκτρονικά της τιμολόγια έχει τιμολογήσει υπηρεσίες της προς την ΤΕΧΑΝ, ύψους 259.900 ευρώ: Η ΤΕΧΑΝ ήταν ταυτόχρονα πελάτης της δικηγορικής εταιρείας και ελεγχόμενη για το ερώτημα της Διαχειριστικής Αρχής!

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται οι χρηματικές μεταφορές από τις ΤΕΧΑΝ και «Ανταποδοτική Ανακύκλωσης» προς επιχειρήσεις που συνδέονται με τον εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη. Κατά τις εισαγγελικές αρχές, τα συγκεκριμένα ποσά χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των δυο εταιρειών και τη δημιουργία δυσμενούς δημοσιότητας σε βάρος υπηρεσιακών παραγόντων που φέρονται να αντιτάχθηκαν στα επιχειρηματικά τους σχέδια, αλλά και την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των χρημάτων.

Οι ροές του χρήματος

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία γίνεται αναφορά σε ροές ιδιαίτερα μεγάλων ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη. Το συνολικό ποσό των ροών αυτών ανέρχεται, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές σε 19.011.680 ευρώ. Σκοπός ήταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ΜΜΕ του Ιωάννη Κουρτάκη να προωθήσουν την επιχειρηματική εικόνα των δυο εταιρειών ανακύκλωσης και να δημιουργούσαν αρνητική δημοσιότητα ή κλίμα εκφοβισμού κατά υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις επιδιώξεις τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ στις συγκεκριμένες εταιρείες κατά το διάστημα 10 Φεβρουαρίου 2022 – 13 Ιουνίου 2025, ενώ σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα (από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026) οι μεταφορές ανήλθαν συνολικά σε 19.011.680 ευρώ. Μάλιστα, η εισαγγελία με διάταξη της έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, επενδυτικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων, καθώς και κινητής και ακίνητης περιουσία..

Να σημειωθεί εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιγράφει την ΤΕΧΑΝ και την Ανταποδοτική Ανακύκλωση» ως ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, το οποίο φέρεται να αξιοποιούσε δύο διαφορετικές εταιρικές δομές για την άντληση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τόσο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την αγορά εξοπλισμού όσο και η συμμετοχή σε επιδοτούμενες δράσεις, μεταξύ των οποίων το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ο Γιάννης Κουρτάκης, διώκεται ως ισότιμο μέλος επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Ο ρόλος του περιγράφεται ως διπλός: να ξεπλένει το χρήμα μέσω των εταιρειών του και να χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ του ως «όπλο» πίεσης/εκφοβισμού κατά δημοσίων υπαλλήλων που εμπόδιζαν τα σχέδια των ΤΕΧΑΝ – Ανταποδοτικής.

Οι εισαγγελείς στηρίζουν την κατηγορία του ξεπλύματος στις τραπεζικές μεροφορές ύψους 19.011.680 €: Όπως διαπίστωσαν από τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων (myDATA) και των τραπεζικών λογαριασμών (2021 – Ιούλιος 2026), από την «ΤΕΧΑΝ» και την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» μεταφέρθηκαν 19.011.680 € σε 10 εταιρείες συμφερόντων του, ενώ τα 16.298.095 € από αυτά μεταφέρθηκαν ακριβώς την περίοδο που η ΤΕΧΑΝ εισέπραττε τα χρήματα του ΕΣΠΑ. Η Εισαγγελία κρίνει ότι τα υπέρογκα αυτά ποσά δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές εμπορικές συναλλαγές, αλλά αποτελούν μηχανισμό μεταφοράς και συγκάλυψης παράνομου χρήματος.

Στο γραφείο του, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν:

* Οι φάκελοι του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» στο γραφείο του και κατασχέθηκαν 7 φάκελοι-ντοσιέ με USB sticks που αφορούσαν την πρόσκληση ΑΤ-04 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για συγκεκριμένους δήμους της Βόρειας Ελλάδας και κατά τιην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κατοχή υπηρεσιακών/διαγωνιστικών φακέλων δήμων στα γραφεία εκδοτικής εταιρείας θεωρείται ισχυρή ένδειξη άμεσης εμπλοκής στη μεθόδευση των συμβάσεων.

Βρέθηκε επίσης ιδιόχειρο σημείωμα τιμολογίων που ανέγραφε «Τιμολόγια: 259.777,43 καθαρά 209.497,93», ποσό που ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με τις τιμολογήσεις (259.904 €) της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες» προς την ΤΕΧΑΝ (η οποία είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της ανεξαρτησίας ΤΕΧΑΝ–ENVIPCO).

Η δικογραφία ενσωματώνει τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων με τις οποίες ο ίδιος, οι εταιρείες του και συντάκτες του καταδικάστηκαν για συκοφαντικά δημοσιεύματα κατά των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021 (ακριβώς όσο εκκρεμούσε η έγκριση του 5ου επιχειρησιακού σχεδίου της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» στον ΕΟΑΝ και ενώ υπήρχε αρνητική εισήγηση της υπηρεσίας), δημοσιεύτηκε μια σειρά άρθρων, που στοχοποιούσαν ονομαστικά τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης του ΕΟΑΝ , καθώς και τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ, κατηγορώντας τους για κακουργήματα ώστε να τους εξαναγκάσουν σε ανανέωση της άδειας της «Ανταποδοτικής». Μάλιστα, στο κατηγορητήριο έχουν περιληφθεί συγκεκριμένα δημοσιεύματα που σύμφωνα με τις εισαγγελείς που διενήθησαν την έρευνα, δείχνουν τον μηχανισμό εκβιασμού.

Τα καμπανάκια από την Κομισιόν για υπερκοστολόγηση από το 2022

Στην «καρδιά» της δικογραφίας βρίσκεται όμως το θέμα της οικονομικής αποτίμησης των πολυκέντρων ανακύκλωσης. Ήδη από το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εξοπλισμού, αλλά και με το κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών διασφάλιζαν πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. Οι ενστάσεις επικεντρώνονταν αφενός στη μειωμένη συμβολή των πολυκέντρων στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και αφετέρου στη μεγάλη απόσταση μεταξύ του κόστους αγοράς και της απόδοσής τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που φέρεται να συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να προμηθευτούν με κόστος από 30.000 έως 70.000 ευρώ ανά μονάδα. Αντιθέτως, οι τρεις αρμόδιοι φορείς διαχείρισης αποβλήτων απέκτησαν τα συγκεκριμένα μηχανήματα έναντι περίπου 372.000 ευρώ το καθένα! Η διαφορά αυτή, η οποία σύμφωνα με τις συγκρίσεις φτάνει ακόμη και τις δέκα φορές, αποτέλεσε βασικό στοιχείο των προβληματισμών για την οικονομική σκοπιμότητα των προμηθειών. Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα για το εάν οι όροι των διαγωνισμών είχαν διαμορφωθεί με τρόπο που περιόριζε τον ανταγωνισμό και ευνοούσε συγκεκριμένο κατασκευαστή.

Όπως δε αναφέρεται στη δικογραφία οι σχετικές επισημάνσεις είχαν γνωστοποιηθεί σε ανώτατα κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ο τότε γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο τότε υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης, καθώς και ο μετέπειτα υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. Ενημέρωση είχε λάβει επίσης ο τότε ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης, Γιώργος Ζερβός.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr