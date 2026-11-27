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Στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου, καθώς και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλου Ραβάνη, προχωρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο της έρευνας για την προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα. Οι τέσσερις οδηγούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους.

Οι τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στις ποινικές διώξεις αφορούν τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την ηθική αυτουργία σε απιστία και την ηθική αυτουργία σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη διάταξη που εκδόθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς διατάσσουν τη δέσμευση, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων, καθώς και κινητής και ακίνητης περιουσίας των τεσσάρων φυσικών προσώπων και τριών εταιρειών.

Στη διάταξη καταγράφονται σοβαρές ενδείξεις για τη δράση οργανωμένης ομάδας, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, η οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση των εισαγγελικών Αρχών, φέρεται να είχε ως στόχο την τέλεση κακουργηματικής απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο μικροσκόπιο οι μεταφορές εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκε στην ΤΕΧΑΝ το συνολικό ποσό των 87.756.542,29 ευρώ.

Κατά την ίδια περίοδο, από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» μεταφέρθηκαν συνολικά 16.298.095 ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του εκδότη. Σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι αντίστοιχες χρηματικές μεταφορές ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Στο σκεπτικό της διάταξης, οι εισαγγελικές Αρχές αναφέρονται σε σοβαρές ενδείξεις δράσης «επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση ομάδας», η οποία φέρεται να αποτελείται από περισσότερα από τρία πρόσωπα.

Ως μέλη της υπό διερεύνηση ομάδας κατονομάζονται ο Παναγιώτης Μούργος, στον οποίο αποδίδεται διευθυντικός ρόλος, και ο Απόστολος Μούργος, αμφότεροι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ, ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», καθώς και ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται οι συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, οι συνθήκες ανάθεσής τους στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ, οι καταγγελίες περί υπερκοστολόγησης του εξοπλισμού, αλλά και η διαδρομή χρηματικών ποσών ύψους εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.