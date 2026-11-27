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Στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης περνά σήμερα η υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης, καθώς ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του εκδότη, Γιάννη Κουρτάκη, των ιδιοκτητών της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου, και του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλου Ραβάνη, αφορά στα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε εκτέλεση ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κουρτάκης: «Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν»

Με ανακοίνωσή του το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιάννης Κουρτάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι οι σε βάρος του κατηγορίες είναι αβάσιμες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο εκδότης αναφέρει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι δεν έχω τελέσει καμία παράνομη πράξη, δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτο, ούτε, φυσικά, κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση, με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών, καθώς και η αρθρογραφία για ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές, είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά αρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».

Η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για «δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων», ενώ η ΕΛΑΣ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης «κόστισαν σαν βίλες», εξαπολύοντας επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

Στο μικροσκόπιο το κόστος των εγκαταστάσεων

Στον πυρήνα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται ενδεχόμενες παρατυπίες στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου, με τις εισαγγελικές Αρχές να εξετάζουν τόσο το ύψος των σχετικών δαπανών όσο και τις διαδικασίες ανάθεσης.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που διερευνώνται αφορά στο τίμημα για την προμήθεια των εγκαταστάσεων ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τα ευρήματα σχετικού πορίσματος, το κόστος ανά εγκατάσταση φέρεται να ανήλθε στις 300.000 ευρώ, έναντι εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 66.000 ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρξαν αθέμιτες παρεμβάσεις ή άσκηση επιρροής που ενδέχεται να συνδέονται με τις διαδικασίες επιλογής της εταιρείας για την εκτέλεση του έργου.

Η έρευνα που ξεκίνησε το 2025

Η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήδη από το 2025, όταν άρχισαν να διερευνώνται ενδείξεις πιθανής κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Η έρευνα εντατικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2026, με τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων σε Δάφνη, Παλλήνη και Ασπρόπυργο, από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, κατόπιν εντολής των Ευρωπαίων εισαγγελέων, Ευγενίας Κυβέλου και Ελένης Σίσκου.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αναζητήθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, καθώς και τις συμβάσεις που είχε συνάψει η ΤΕΧΑΝ με εταιρείες επικοινωνίας. Στις ερευνητικές διαδικασίες είχαν συνδράμει και πέντε επιθεωρητές Περιβάλλοντος.