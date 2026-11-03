Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Tην υπεξαίρεση των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ απέδωσε στον σύντροφό της και ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνο Φιρινίδη, η 35χρονη η οποία απολογήθηκε σήμερα ως μέλος της οργάνωσης που φέρεται να ξόδευε τεράστια χρηματικά ποσά -τα οποία συγκεντρώνονταν από εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας- σε προσωπικές ανάγκες και πολυτελείς απολαύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr η κατηγορούμενη, η οποία παρέμεινε για λιγότερο από δύο ώρες στο γραφείο του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε τις κατηγορίες και τις απέδωσε στον σύντροφό της. Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό της υπεξαίρεσης δεν ξεπερνά τις 900.000 ευρώ και φέρεται να είπε πως τα χρήματα αυτά τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος είναι εθισμένος στον τζόγο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 37χρονος είχε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς είχε τοποθετήσει το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικτυακές εταιρείες, με τις εισπράξεις του να ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς το «κατώφλι» του ανακριτή θα περάσουν σήμερα ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι απολογούνται για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.