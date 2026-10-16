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Μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 90 ετών, έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία. Ο ιστορικός παράγοντας του Παναθηναϊκού, γνωστός ως «Καπετάνιος», είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, στο πλαίσιο αφιερώματος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στη συνέντευξη εκείνη είχε ανατρέξει στα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι του «τριφυλλιού», μιλώντας για τη σχέση του με τη Θύρα 13, τις αποφάσεις του για τις μεταγραφές, τις συνεργασίες του με τους προπονητές, αλλά και για το περίφημο περιστατικό με το «κουμπούρι», το οποίο είχε χαρακτηρίσει προϊόν μυθοπλασίας.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε περιγράψει επίσης πώς έγινε φίλαθλος του Παναθηναϊκού, τι θυμόταν από τη Λεωφόρο και πώς αντιμετώπιζε τον ανταγωνισμό με τις άλλες μεγάλες ομάδες.

Πώς έγινε Παναθηναϊκός και η ιδιαίτερη σχέση με τη Λεωφόρο

Η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό είχε ξεκινήσει από τα μαθητικά του χρόνια, με αφορμή τους Κρητικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τότε στην ομάδα. «Πάντα Παναθηναϊκός, από το γυμνάσιο, λόγω Λινοξυλάκη. Τότε οι ήρωες ήταν ο Λινοξυλάκης, ο Βουτσαράς, Κρητικοί υποτίθεται. Δεν είχα κανένα φανατισμό», είχε αναφέρει.

Η πιο συστηματική παρουσία του στο γήπεδο άρχισε μετά το 1970, όταν αγόραζε εισιτήρια διαρκείας για να παρακολουθεί τους αγώνες μαζί με συγγενείς και φίλους.

«Μετά το ’70 ξεκίνησα να παίρνω δέκα διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή που ήθελε να πηγαίνει και έτσι ξεκίνησα να έχω δέκα διαρκείας. Μαζί μου καθότανε ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά-σιγά έγινα, δεν θα έλεγα φανατικός, αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού».

Από τις αναμνήσεις του για τη Λεωφόρο ξεχώριζε και ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά του στη φροντίδα του αγωνιστικού χώρου, μένοντας μάλιστα μέσα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

«Ζούσε εκεί μέρα-νύχτα. Το πού έτρωγε και πώς έτρωγε δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι κοιμόταν στο γήπεδο. Δίπλα στα αποδυτήρια είχε ένα δωμάτιο που κοιμόταν και ασχολιόταν από το ξημέρωμα ως το βράδυ να φτιάξει μια λακκούβα και να το κρατά σε άριστη κατάσταση», είχε διηγηθεί.

Η Θύρα 13 και η απόφαση για τους συνδέσμους

Ένα από τα θέματα στα οποία είχε σταθεί ιδιαίτερα ήταν η σχέση του με τους οργανωμένους οπαδούς και οι αποφάσεις που είχε λάβει για τη λειτουργία των συνδέσμων. Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι η σύγκρουση ξεκίνησε όταν διαπίστωσε πως εισιτήρια που προορίζονταν για τους συνδέσμους κατέληγαν στη μαύρη αγορά.

«Τότε είχαμε μεικτές κερκίδες και είχαμε ένα μικρό γήπεδο και απέξω ήταν οι μαυραγορίτες, που εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή είπα “από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια;” και ανακαλύπτω ότι από τους συνδέσμους γίνεται όλη η μαύρη αγορά. Τα έπαιρναν από τους συνδέσμους με κανονική τιμή». Όπως είχε υποστηρίξει, η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με επεισόδια στις εξέδρες, τον οδήγησε στην απόφαση να αναδιοργανώσει τη λειτουργία των συνδέσμων.

«Όταν το ανακάλυψα, σε ένα βράδυ και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα, είπα ότι καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13, που γίνεται Πανελλήνια Λέσχη Φιλάθλων Παναθηναϊκού και με υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και αλλού».

Ο Βαρδινογιάννης είχε απορρίψει την άποψη ότι επιχείρησε να καταργήσει τη Θύρα 13, υποστηρίζοντας πως αντίθετα αναβάθμισε τη θεσμική της παρουσία. «Ουδέποτε κατήργησα εγώ τη Θύρα 13. Απεναντίας, την ανέβασα ως Πανελλήνια ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης, τη Θύρα 13».

Μάλιστα, είχε δηλώσει ότι εκείνη την περίοδο οι αποφάσεις του δεν είχαν προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις, καθώς, όπως εκτιμούσε, οι φίλαθλοι αναγνώριζαν την προσπάθειά του για την αναμόρφωση της ομάδας.

Τι είχε πει για το περίφημο «κουμπούρι»

Στη συνέντευξή του είχε αναφερθεί και σε ένα από τα γνωστότερα περιστατικά που συνδέθηκαν με την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα: την ιστορία ότι είχε απειλήσει να βγάλει όπλο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο «Καπετάνιος» είχε παραδεχθεί ότι οπλοφορούσε, αρνήθηκε όμως κατηγορηματικά ότι είχε επιχειρήσει να επιδείξει ή να χρησιμοποιήσει το όπλο του μέσα στο γήπεδο. «Οπλοφορούσα, αλλά όχι λόγω γηπέδου. Δεν το επιδείκνυα», είχε πει.

Στη συνέχεια είχε επιμείνει ότι η σχετική ιστορία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. «Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω να το βγάλω μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα είναι μυθολογία».

Ο ρόλος του στις αποφάσεις των προπονητών

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης δεν είχε κρύψει ότι συμμετείχε ενεργά στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού και ότι εξέφραζε την άποψή του για τη λειτουργία της ομάδας. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, είχε περιγράψει τις τακτικές συζητήσεις τους πριν από τους αγώνες, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1990.

«Κάθε Παρασκευή ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματά του, της ομάδας, και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή, τη σύνθεση». Είχε υποστηρίξει, πάντως, ότι ο ρόλος του δεν ήταν να επιβάλλει συγκεκριμένες επιλογές, αλλά να συζητά με τον προπονητή τις αποφάσεις του.

«Αν ήταν κάτι που δεν το έβλεπα σωστό, ρωτούσα γιατί; Και έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Όχι απαραίτητα άλλες λύσεις, αλλά τον προβλημάτιζα». Για τον Ρότσα είχε θυμηθεί ακόμη ότι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 1995 είχε δημιουργηθεί, κατά την εκτίμησή του, μια λανθασμένη αίσθηση επιτυχίας. «Το ’95 ο Ρότσα νόμιζε ότι είχε γίνει πρωταθλητής. Ξεχαρβαλώθηκε η ομάδα, ενώ ήταν υπό την καθοδήγηση τη δικιά μου προπονητής», είχε αναφέρει.

«Εγώ αποφάσιζα 100% για τις μεταγραφές»

Σε αντίθεση με τις επιλογές της ενδεκάδας, για τις οποίες περιέγραφε μια διαδικασία συζήτησης με τον προπονητή, ο Βαρδινογιάννης ήταν απόλυτος ως προς την αρμοδιότητα των μεταγραφών.

Όταν ρωτήθηκε εάν ο ίδιος λάμβανε τις τελικές αποφάσεις, απάντησε: «100%. Δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ, κατευθείαν». Εξήγησε ακόμη ότι δεν επιδίωκε να πραγματοποιεί πολλές μεταγραφές, ακόμη και όταν δεχόταν πίεση από τους φιλάθλους για ενίσχυση της ομάδας.

«Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές γιατί δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα είχε χρησιμοποιήσει τον Παναθηναϊκό της διετίας 1995-1996, όταν η ομάδα κατέκτησε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, το Κύπελλο Ελλάδας το 1995 και το 1996, ενώ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Champions League.

«Όταν το ’95 πήραμε το πρωτάθλημα, πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα “συγχαρητήρια, με αναγκάζετε να μην κάνω μεταγραφές”». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση του βασικού κορμού ήταν καθοριστική για την αγωνιστική συνέχεια.

«Πήραμε νταμπλ το ’96 και ευρωπαϊκή διάκριση μέχρι τους τέσσερις και δεν είχα κάνει μία μεταγραφή. Με τους ίδιους παίκτες». Είχε εξηγήσει ότι οι συνεχείς αλλαγές στο ρόστερ μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη συνοχή της ομάδας, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση.

«Δεν είναι ζημιά μόνο οικονομική, αλλά ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει τέσσερις-πέντε μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάνει μία-δύο και για συγκεκριμένες θέσεις που έχει πρόβλημα».

Η συγγνώμη του Σταύρου Νταϊφά και οι σχέσεις με τον Ολυμπιακό

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με παράγοντες αντίπαλων συλλόγων, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε μιλήσει και για τον πρώην πρόεδρο του Ολυμπιακού, Σταύρο Νταϊφά.

Όταν ρωτήθηκε εάν είχαν παίξει ξανά τάβλι μετά την περίοδο της έντονης ποδοσφαιρικής τους αντιπαράθεσης, απάντησε ότι αυτό συνέβη αρκετά αργότερα, όταν ο Νταϊφάς είχε πλέον αποχωρήσει από την ομάδα του Πειραιά. «Πολύ αργότερα. Όταν πλέον είχε φύγει. Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, ότι δεν μου είχε φερθεί καλά», είχε αποκαλύψει.

Μίλησε ακόμη για τη φιλία του με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος είχε διατελέσει αντιπρόεδρος και συνεργάτης του Νταϊφά στον Ολυμπιακό.

«Με τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, τον αντιπρόεδρο και συνέταιρο, ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τη σχέση μας». Όπως είχε υποστηρίξει, ο Κωνσταντινίδης είχε διαφωνήσει με χειρισμούς σε βάρος του και γι’ αυτό αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. «Δεν συμμετείχε και σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε μένα. Εγώ τα μάθαινα, αλλά δεν αντιδρούσα».

Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι προτιμούσε να επικεντρώνεται στην αγωνιστική ενίσχυση του Παναθηναϊκού, αντί να εμπλέκεται διαρκώς σε αντιπαραθέσεις με τους ανταγωνιστές του. «Εγώ κοίταζα την ομάδα, να φτιάχνω ομάδα», είχε καταλήξει.