-Χαίρετε, τώρα θα μου πείτε εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ θες να μας πεις για τον Ρούμπιο σε παραπολιτική στήλη. Σωστά, λοιπόν μία γρήγορη ανάλυση, ένα brief. Στο θέμα τι γίνεται στο ματς Βίσση-Καρβέλας, κοιτάξτε η είσοδος Κούστα στο brand Βίσση είναι κάτι σαν να αγοράσει το Πρώτο Θέμα ο Ρούπερτ Μέρντοχ… μη σας πω ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί του Καρβέλα για να πάρει το κλειδί η Άννα πρέπει να δώσει και κανένα φράγκο παραπάνω, μιας και στην εξίσωση μπήκαν και τα 100 καράβια του Κούστα. Νομίζω ότι στο τέλος θα πρυτανεύσει η δύναμη του cash που λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που συμβουλεύει τους νεότερους «να μη τσακώνονται και να μαζεύουν πρασινάδα…». Τώρα, στο άλλο θέμα της ημέρας, τη συνάντηση στο Μ.Μ. για το Καραϊσκάκη, ε, οκ, είπαμε, πήρε γήπεδο ο Παναθηναϊκός, θέλει και ο ΠΑΟΚ, γιατί να μην πάρει επέκταση και ο Ολυμπιακός; Άλλωστε και επί ΣΥΡΙΖΑ πήρε η ΑΕΚ. Και στο κάτω κάτω… μην το κουράζουμε, έχουμε και εκλογές.

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα

Δείπνο στο Tudor Hall

Η Κομισιόν δεν «στρίβει» για την ενέργεια

Το σπιτάκι της Κατερίνας Παναγοπούλου

Το παρασκήνιο στην ΕΡΤ

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Μεϊμαράκη

Το gathering Χατζηδάκη

Black List με 15.000 ιστότοπους παράνομου τζόγου!

Το μανίκι του Παναθηναϊκού και οι ασφαλιστικές

S&P 500: Από 10 εταιρίες το 40% της κεφαλαιοποίησης και το 37% των κερδών

AVAX: Χρειάζεται κεφάλαια 700 εκατ. και θέλει να ξαναγυρίσει στην ενέργεια

Ισχυρή αντίδραση από τις τράπεζες μετά το sell off

Η Cenergy (επιτέλους) πάνω από την τιμή του placement

Titan: Rebound μετά την τετραήμερη πτώση με καταλύτη την S&P

Οι… άλλοι Κοτς

Τη… γλίτωσε το ΥΠΕΝ

H Qualco έβαλε μπροστά το σχέδιο να γίνει άλλη

Το πετρέλαιο δεν πήγε $200 αλλά το πλοίο που το μεταφέρει κοστίζει πάνω από $1 εκατ. την ημέρα

Το «όχι» των Γερμανών στην COSCO και το ερώτημα του Πειραιά

Celestyal: Πληρώνουμε το τέλος, αλλά πού πάνε τα λεφτά;

Η Μαρίν Λεπέν ανέβασε την προσφορά

Σαράντα μονάδες, πήγαινε-έλα

Η φωνή του πελάτη

είναι βεβαίως ο Ρούμπιο που έχει φτάσει στην Αθήνα αποβραδίς και έχει καταλύσει μαζί με την αμερικανική αποστολή σε ξενοδοχείο, στην καρδιά της Αθήνας. Εκεί θα γίνουν σήμερα και τα ραντεβού στο πλαίσιο του, από τη μια με υφυπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του State Department και από την άλλη με τους δύο ΥΦΥΠΕΞκαικαι παράγοντες υπουργείων. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το απόγευμα θα πάει από το ξενοδοχείο ηκαι ογια την υπογραφή μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο πάντωςαπό το ΥΠΕΞ, βλέπει τον, κάνουν δηλώσεις και εν συνεχεία ο Ρούμπιο αποσύρεται στο ξενοδοχείο του. Έχει ζητήσει λίγη ώρα για ξεκούραση, αλλά ίσως έχει και κάποιεςπου κανονίζει η Πρεσβεία πριν πάει το απόγευμα στηνγια να μιλήσει. Προφανώς έγινε μια συζήτηση και μεταξύ των επιτελών του State Department και της εδώ Πρεσβείας και αφού δόθηκε και η τυπική άδεια από το ΚΑΣ επελέγη ο καλύτερος διαθέσιμος φωτισμός,που θα χρησιμοποιήσει και στην προσωπική, προεδρική του υποψηφιότητα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028.-Μένω στα του Ρούμπιο για να σας πω ότι είναι, καθώς μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ρούμπιο θα δειπνήσει στο. Το μενού είναι ακόμα υπό διαμόρφωση, αλλά θα το επιμεληθεί ο Head Chef του ξενοδοχείου και της Μεγάλης Βρετανίας Αστέριος Κουστούδης που ειδικεύεται σε τέτοιες αποστολές. Στο δείπνο προφανώς θα είναι ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης με το team του ΥΠΕΞ που χειρίστηκε τα του στρατηγικού διαλόγου και το entourage του Ρούμπιο, μαζί με την, το νούμερο 2 της πρεσβείας Τζόσουα Χακ κ.λπ.όπως ο Δένδιας, ο Παπασταύρου, ο Θεοδωρικάκος, ο Κικίλιας κ.ά. Πριν αναχωρήσει για Πορτογαλία και με δεδομένο τον καλό καιρό, να χαρίσουμε καιστον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.-Για την κυβέρνηση πάντως είναι μάλλονως προς το περιθώριο ευελιξίας για επιπρόσθετα μέτρα στήριξης των καταναλωτών από τα πλεονάζοντα έσοδα του ΦΠΑ. Παρά τις επιστολές του Μητσοτάκη και της Μελόνι για ευελιξία ως προς τον δημοσιονομικό χώρο,χθες μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κομισιόν δεν συναινεί σε οριζόντιες επιδοτήσεις ως προς τα της ενέργειας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Οκτωβρίου, υπάρχουνπου είτε δεν θέλουν τις επιδοτήσεις, είτε έχουν μεγάλο έλλειμμα ούτως ή άλλως. Πάντως, σήμερα στηνπου γίνεται στο Σπλιτ της Κροατίας θα είναι και η Φον ντερ Λάιεν, οπότε ίσως Μητσοτάκης και Μελόνι της πουν μια κουβέντα.-Επειδή ο έρωτας, ο βήχας και τα λεφτά δεν κρύβονται, μου λένε ότι ο εφοπλιστήςπήρε τη σπιταρώνα τηςέναντι 125 εκατ. ευρώ. Σε τιμή ευκαιρίας, έτσι; Ξέρετε, είναι αυτό το σπίτι που είχε κάτι αυθαίρετα κομμάτια πάνω στον αιγιαλό ή στην παραλία δεν θυμάμαι τώρα και τα νομιμοποίησε η ΠΦΑ του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν πέσει. Βέβαια η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου ήταν και(έχω και κότερο…) και άρα δεν πιάνεται η νομιμοποίηση. Αντε, καλορίζικο το σπιτάκι.-Στα μιντιακά γραφεία έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για την, με κατεύθυνση τη, όπου θα έχει ανάλογη θέση και διπλάσια λεφτά από τα πιο περιορισμένα της Δημόσιας Τηλεόρασης. Το διαζύγιο δεν είναι ακριβώς βελούδινο, καθώς υπήρχανμε αρκετά επεισόδια όλους τους τελευταίους μήνες. Πάντως, επειδή πολλά ακούγονται στην πιάτσα, η θέση θα καλυφθεί εσωτερικά, από άνθρωπο της ΕΡΤ δηλαδή και όχι από την αγορά, ενώ η σχετική προκήρυξη θα βγει τάχιστα. Οι γνώστες πάντως μου έλεγαν ότι στην ΕΡΤ υπάρχει γενικά ένα ειρηνικό κλίμα, με φόντο και τις αρκετές παρεμβάσεις που έχει κάνει ο αρμόδιος υπουργός, ενώ "χτίζεται" και μια καλή εικόνα του ERTNEWS προς τα έξω.-Πολύς λόγος έγινε τις προηγούμενες μέρες για την, αν και υπήρχε πλήρης δικαιολόγηση λόγω της παρουσίας του στο Στρασβούργο. Μαθαίνω πάντως ότι το πρωί της Παρασκευήςγια να συναντήσει τον πρωθυπουργό, δείγμα ότι η μεταξύ τους σχέση δεν είναι ίδια με αυτή με Σαμαρά και Καραμανλή.-Χτίζει προφίλ εντός και εκτός οκαι αυτό είναι σαφές. Μετά τις ευρωπαϊκές του επαφές, σειρά έχουν οι εσωκομματικές που είναι χρήσιμες και για τη ΝΔ την ώρα της κάλπης. Έτσι ο αντιπρόεδρος ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και γραμματέας της ΔΑΠ, καλεί τους παλιούς ΟΝΝΕΔίτες. Με αφορμή, λοιπόν, τα, στις 18 Οκτωβρίου διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση την Παρασκευή στις 19:30, στο Glasshouse, στο Γουδή. Μαθαίνω ότι η εκδήλωση αυτή θα είναι μόνο η πρώτη από μία σειρά κινήσεις που θα κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης για, να αμβλύνει δυσαρέσκειες και να τα συσπειρώσει ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται.-Τα στοιχεία που έδωσε ηκατά τη χθεσινή συνάντηση με τον ΥΠΟΙΚ,, είναι αποκαλυπτικά: η λίστα των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων έχει αγγίζει τους 15.000, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του παράνομου τζόγου στη χώρα μας που πέρυσι υπολογίζεται ότιΠρόκειται για λερναία ύδρα καθώς μετά τον αποκλεισμό μιας διεύθυνσης οι παράνομοι πάροχοι μπορούν να επανεμφανιστούν με νέα domains και διαφορετικές διαδικτυακές διαδρομές. Μετά την ψήφιση του νόμου Πιερρακάκη για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΕΠ και του πλαισίου για τα τυχερά παιχνίδια,στο ψηφιακό πεδίο για τον ταχύτερο εντοπισμό μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων τυχερών παιγνίων. Η Επιτροπή αξιοποιεί ήδη την τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογίες AI agents, με στόχο τηναναζήτησης και εντοπισμού ύποπτων ιστοσελίδων. Η νέα πλατφόρμα της ΕΕΕΠ αυτοματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, από την αναζήτηση των ύποπτων sites έως τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και την προετοιμασία τους για ένταξη στη Black List. Το σύστημα συλλέγει URLs από καταγγελίες, υπάρχουσες λίστες αλλά και αυτοματοποιημένες online αναζητήσεις και στη συνέχεια «σαρώνει» τις ιστοσελίδες, αποθηκεύοντας εικόνες, βίντεο και αντίγραφα του περιεχομένου τους., ενώ ακολουθεί αυτόματη διασταύρωση με το Μητρώο Αδειών της ΕΕΕΠ ώστε να διαπιστωθεί εάν ο πάροχος λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Σε δοκιμή που παρουσιάστηκε, από 3.283 ιστοτόπους οι 2.282 πέρασαν στο στάδιο της ανάλυσης και 1.001 εντοπίστηκαν ως παράνομοι, ενώ για 734 URLs το σύστημα έδωσε σήμανση υψηλής βεβαιότητας για τη Black List. Οι αμφίβολες περιπτώσεις περνούν από ανθρώπινο έλεγχο, πριν κινηθεί η διαδικασία αποκλεισμού. Στόχος είναι το AI να υποκαταστήσει περίπου το 75% της χειρωνακτικής εργασίας των στελεχών της ΕΕΕΠ και ντων υποθέσεων.-Δεν είναι μυστικό, για τους φανατικούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού, η λέξη Piraeus στο αριστερό μανίκι της πράσινης φανέλας ήταν πάντα μια δύσκολη συγκατοίκηση. Από φέτος, το σημείο είχε μείνει κενό. Χθες, η ΠΑΕ ανακοίνωσε ποιος παίρνει τη θέση του. Είναι ηπου ανακηρύχθηκε, χορηγός ήδη της Μπάγερν και της Γιουβέντους.αλλά οι πληροφορίες από τον Παναθηναϊκό λένε ότι είναι υψηλότερο από εκείνο της τράπεζας., απλά όχι στην φανέλα. Η Piraeus δεν είναι πια μόνο τράπεζα, από τον Νοέμβριο του 2025 κατέχει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής για την οποία πλήρωσε €600 εκατ. Η, από την άλλη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αγοράς, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Εθνική Τράπεζα ως μέτοχο με 30%, μαζί με αποκλειστική συμφωνία τραπεζοασφαλίσεων από το 2027. Με άλλα λόγια, στο μανίκι της φανέλας του Παναθηναϊκού, η τράπεζα που πήρε την ασφαλιστική της Εθνικής δίνει τη θέση της στην ασφαλιστική όπου μπαίνει η Εθνική. Η Allianz έχει κάθε λόγο να επιδιώκει την προβολή της στην Ελλάδα αφού η θυγατρική της έκλεισε το 2025 με παραγωγή ασφαλίστρων €444,5 εκατ., αλλά με καθαρές ζημιές €2,2 εκατ., από κέρδη €13,4 εκατ. το 2024.. Ο μητρικός όμιλος, αντίθετα, είχε στο πρώτο εξάμηνο του 2026 λειτουργικά κέρδη-ρεκόρ €9,4 δισ. Ενδιαφέρον έχει και. Στο λογότυπο της Allianz θα ενσωματωθεί, για πρώτη φορά σε ελληνική φανέλα. Μ’ ένα σκανάρισμα, το μανίκι μετατρέπεται σε γκισέ.-Σεγια τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει φθάσει η συγκέντρωση του S&P 500 στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία των Compustat, IBES, FactSet και Goldman Sachs Global Investment Research, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του δείκτη αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 40% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του S&P 500, έναντι ποσοστών κοντά στο 20% στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μόλις 17%-18% στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Η συγκέντρωση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις αποτιμήσεις., ποσοστό που έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του 18%-20% πριν από μία δεκαετία. Αξιοσημείωτο είναι ότι γύρω στο 2000, στο αποκορύφωμα της τεχνολογικής φούσκας, οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσώπευαν περίπου 25%-26% της κεφαλαιοποίησης, αλλά μόλις 13%-15% των κερδών. Η σημερινή εικόνα είναι επομένως διαφορετική καθώς η υψηλή συγκέντρωση των αποτιμήσεων συνοδεύεται από αντίστοιχαΠαρ’ όλα αυτά, το 40% της κεφαλαιοποίησης έναντι 37% των κερδών υποδηλώνει ότι οι κορυφαίες εταιρείες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με κάποιο premium. Παράλληλα, δημιουργείται ένας, καθώς η πορεία ολόκληρου του S&P 500 εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από τις επιδόσεις ενός εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού εταιρειών.-Σε βελτιωμένο guidance για το EBITDA του 2030 προχώρησε η διοίκηση του Ομίλου AVAX στο. Η νέα καθοδήγηση διαμορφώνεται πλέον σε 230 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ προηγουμένως.Κατά 30 εκατ. ευρώ από την κατασκευή (120 εκατ. έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 90 εκατ.) ως αποτέλεσμα της ταχύτερης αναπλήρωσης έργων και αφετέρου από τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά νέων έργων από μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ιδιωτικών εταιριών.Κατά 20 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις (55 εκατ. ευρώ, έναντι 35 εκατ. ευρώ προηγουμένως, εκ των οποίων 20 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνεισφορά από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων) με στόχευση την εξασφάλιση μέρους των εν εξελίξει διαγωνισμών ΣΔΙΤ.Κατά 30 εκατ. ευρώ από την ενέργεια, όπου ο όμιλος εξετάζει την επαναδραστηριοποίησή του, μέσω αγοράς χαρτοφυλακίων εν λειτουργία Φ/Β σταθμών περίπου 250MW και ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης περίπου 200MW τα επόμενα 1-2 έτη. Η διοίκηση ανέφερε πως το παραπάνω επενδυτικό πρόγραμμα, με το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 570 εκατ. ευρώ) να προέλθει από, με τον δείκτη μόχλευσης (net debt / EBITDA) ωστόσο να μην υπερβαίνει τις 3 φορές καθ’ όλη τη διάρκεια έως το 2030 και επιπλέον από αναμενόμενες λειτουργικές ταμειακές ροές από την υφιστάμενη δραστηριότητα της κατασκευής και των παραχωρήσεων.-Οι τραπεζικές μετοχές ηγήθηκαν της ανάκαμψης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά 3,8%, στην καλύτερη συνεδρίασή του από τις 21 Ιουλίου όταν είχε κερδίσει 4,3%. Η αντίδραση6,3% που είχε συσσωρεύσει στο πρώτο διήμερο του Οκτωβρίου. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κέρδισαν μεταξύ 3,8% και 4,3%, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 48% της συναλλακτικής δραστηριότητας, με τζίρο άνω των 150 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών συναλλαγών λίγο πάνω από 310 εκατ. ευρώ. Το δυναμικό rebound των μετοχών ήρθε έπειτα από θετικά reports για τον κλάδο. Ηδιατηρεί σύσταση buy για όλες τις συστημικές τράπεζες και αναβάθμισε τις τιμές-στόχους, βλέποντας στήριξη από τα υψηλότερα επιτόκια και την πιστωτική επέκταση. Παράλληλα, ηχαρακτηρίζει την πρόσφατη διόρθωση ευκαιρία τοποθέτησης, διατηρώντας τη σύσταση overweight για την, τηνκαι τηκαι ξεχωρίζοντας την Alpha Bank-Η Cenergy ξεχώρισε μεταξύ των blue chips, καταγράφονταςκαι κλείνοντας σταστο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών. Παρότι ξεκίνησε νωθρά, κινούμενη γύρω από τα 24 ευρώ, στη συνέχεια ανέβασε ταχύτητα και -το κυριότερο- επέστρεψε πάνω από την τιμή του placement του περασμένου Ιουνίου (24,2 ευρώ). Η μετοχή, όπου είχε καταγράψει τα ιστορικά υψηλά της τον περασμένο Ιούνιο. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αξιόλογη, με τζίρο 4,85 εκατ. ευρώ και όγκο περίπου 200.000 τεμαχίων. Με το τελευταίο κλείσιμο, η χρηματιστηριακή αξία της Cenergy διαμορφώνεται στα 5,24 δισ. ευρώ.-Σε θετικό έδαφος επέστρεψε η Titan έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με τη μετοχή να ενισχύεται κατά 1,5% στα 47,42 ευρώ.σε «BBB-» από «BB+», με σταθερό outlook, δίνοντας στην εταιρεία την επενδυτική βαθμίδα. Ο οίκος επισημαίνει την ισχυρή λειτουργική επίδοση, την ανθεκτική παραγωγή ταμειακών ροών, τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική και τον ισχυρό ισολογισμό του ομίλου. Η εξέλιξη διευρύνει παράλληλα την πρόσβαση της Titan στις κεφαλαιαγορές και μπορεί να συμβάλει σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Χρηματιστηριακά, πάντως, η μετοχή απέχει αρκετά από τοκαι ακόμη περισσότερο από το ιστορικό ρεκόρ των 59 ευρώ, που είχε καταγράψει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου.που κατέχει τον, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό και βιομηχανικό όμιλο επιχειρήσεων της Τουρκίας, δίνει το «παρών» εδώ και χρόνια στην Ελλάδα μέσω διαφόρων επενδύσεων, όπως η Avis, η μαρίνα Μυτιλήνης, κινήσεις στο real estate κ.α. Ωστόσο, χθες έγινε η σύσταση μιας εταιρείας με την επωνυμίαμε έδρα στη Βάρη και με επικεφαλής και βασικό μέτοχο τον. Δεν πρόκειται όμως για τον Omer Koc, τον γιο του μεγιστάνα Ραχμί Κοτς και νυν Πρόεδρο της Koç Holding, αλλά για κάποιον άλλο Omer Koc,. Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι το όνομα Koc στην Τουρκία είναι αρκετά κοινό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η νέα εταιρεία έχει σκοπό την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, την αγοραπωλησία, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων κ.α.που αντιστοιχούν σε 650.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών τα οποία κατέβαλε ο Omer Koc, ενώ υπάρχουν και 162.500 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών. Αυτά αφορούν τον Mustafa Koc του Tahir που θα παρέχει στην εταιρεία υπηρεσίες διαχείρισης και έρευνα σχετικά με την επιλογή των οικοδομικών υλικών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των οικοδομικών εργασιών για χρονική περίοδο 2 ετών. Αυτή η εισφορά αποτιμήθηκε στη…(90%) από τα 162.500 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών. Ποσοστό 5% αυτών αφορά τονπου θα παρέχει στην εταιρεία για χρονική περίοδο 3 ετών έρευνα για εύρεση και αγορά αποδοτικού οικοπέδου για το επιχειρηματικό σχέδιο της, την παρακολούθηση του έργου μέχρι την αποπεράτωση και την εύρεση υποψήφιων αγοραστών. Το τελευταίο 5% των εξωκεφαλαιακών εισφορών αφορά τονπου θα παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες επίσης για περίοδο 3 ετών. Έτσι ο Omer Koc ελέγχει ποσοστό 80%, ο Mustafa Koc 18% και από 1% ο Ahmet Temugan και ο Γεώργιος Μιχαλάκης, με τους τρεις τελευταίους να αναλαμβάνουν και τη διοίκηση της εταιρείας.-Τον περασμένο Ιούλιο το newmoney αποκάλυψε έναν. Και τούτο καθώς αφορούσε όχι ένα οποιοδήποτε ακίνητο, αλλά ένα… υπουργείο. Συγκεκριμένα, την περίπτωση του γνωστού κτηρίου, επί της λεωφόρου Μεσογείων, όπου στεγάζεται εδώ και πολλά χρόνια το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διευκρινιζόταν, ωστόσο, ότι τοανήκει σε ιδιωτική εταιρεία και μισθώνεται από το Δημόσιο στεγάζοντας τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Επίσης, ότι, όπως συμβαίνει για κάθε πλειστηριασμό, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας να υπάρξει αναστολή, εάν στο μεταξύ μεσολαβήσουν ανακοπή ή άλλες νομικές κινήσεις. Το εν λόγω σφυρί είχε προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 15 Οκτωβρίου, με τιμή πρώτης προσφοράς 29 εκατ. ευρώ, κάτι που καθιστούσε το συγκεκριμένο ακίνητο το ακριβότερο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πρόκειται, κατά την περιγραφή, για οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στη, έκτασης2.628,77 τ.μ., επί του οποίου κατασκευάστηκε την περίοδο 2000-2002 (από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) επταώροφο κτήριο με συνολική επιφάνεια 16.792,49 τ.μ.. Ο πλειστηριασμός στρεφόταν σε βάρος της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία ανήκει το ακίνητο και η κατάσχεση είχε επιβληθεί για 500.000 ευρώ, που αποτελούσε μέρος της συνολικής απαίτησης. Τα νεότερα, πάντως, είναι ότι, οπότε το ΥΠΕΝ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν «κινδυνεύει»…-Δεκαεπτά μήνες μετά την εισαγωγή της στα €5,46, η μετοχή της Qualco βρίσκεται λίγο πάνω από τα €6,2 και η κεφαλαιοποίηση στα €434 εκατ. Για όσους μπήκαν στη δημόσια εγγραφή του Μαΐου 2025, η απόδοση δεν ξεπερνά το 13%.Ο εκτελεστικός πρόεδροςπαρουσίασε στους αναλυτές 3 νέους άξονες, τα ακίνητα, το embedded finance και τις τεχνολογίες διττής χρήσης για άμυνα και πολιτική προστασία. Ο στόχος για το περιθώριο EBITDA ανεβαίνει στο 22% από το 2027, έναντι περίπου 20% φέτος. Αξιόπιστες πηγές της εταιρείας εξηγούν ότι το τελευταίο διάστημα άλλαξε και το μετοχολόγιο, με αυξημένη συμμετοχή επενδυτών μακράς πνοής.. Οι ιδρυτές ελέγχουν το 61,88% μέσω της Wokalon και η PIMCO 7,70%. Η UBS ανέβασε την τιμή-στόχο στα €6,75 ενώ η εταιρεία εξετάζει επαναγορά ιδίων μετοχών.Είναι περιουσία του υπουργείου Υγείας που η Qualco θα χαρτογραφήσει και θα αποτιμήσει έναντι σχεδόν €10 εκατ. σε 24 μήνες. Στο embedded finance (συστήματα πληρωμών) έχει καταθέσει αίτηση αδειοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στοχεύει σε εκκίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2027. Στην άμυνα, το πρώτο βήμα έγινε με τη συνεργασία με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας. Το βάρος σηκώνει προς το παρόν η παραδοσιακή δραστηριότητα με ανεκτέλεστο €762 εκατ., το 44% από το εξωτερικό. Στο πρώτο εξάμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν 14%, στα €101,1 εκατ., αλλά το περιθώριο EBITDA έπεσε στο 13,2% και το αποτέλεσμα ήταν ζημιές €0,6 εκατ.. Περιμένει το δεύτερο εξάμηνο για να το πιστέψει.-Τοτρόμαξε τις αγορές, αλλά δεν έστειλε τελικά το πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, όπως προέβλεπαν τα πιο ακραία σενάρια. Ο λόγος είναι ότικαι, κυρίως, ενεργοποιήθηκαν γρήγορα εναλλακτικές πηγές και διαδρομές εφοδιασμού. Περίπου 400 εκατ. βαρέλια στρατηγικών αποθεμάτων διοχετεύθηκαν στην αγορά, οιαύξησαν τις εξαγωγές τους, ενώκαιαξιοποίησαν αγωγούς που παρακάμπτουν τα Στενά, διατηρώντας σημαντικές ποσότητες πετρελαίου σε κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή, ηπεριόρισε τις εισαγωγές της και στράφηκε εν μέρει στα δικά της αποθέματα. Το αποτέλεσμα ήταν να αποφευχθεί η έλλειψη που θα μπορούσε να προκαλέσει πραγματική έκρηξη της τιμής. Υπήρξε όμωςΗ αναστάτωση στις θαλάσσιες μεταφορές, οι καθυστερήσεις, τα πολεμικά ασφάλιστρα και η περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα απογείωσαν τους ναύλους των VLCC. Στηκαταγράφηκαν επίπεδα άνω του $1,2 εκατ. ημερησίως. Και. Με τους Έλληνες εφοπλιστές να έχουν δεσπόζουσα παρουσία στα δεξαμενόπλοια, το παράδοξο του Ορμούζ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ακτή Μιαούλη: το βαρέλι δεν έφτασε στα $200, αλλά το πλοίο που το μεταφέρει έφτασε να κοστίζει πάνω από $1 εκατ. την ημέρα.-Έχει ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία με την COSCO, όχι τόσο για την ίδια τηόσο για όσα μπορεί να ακολουθήσουν. Το Βερολίνο εμφανίζεταιτης εταιρείας logistics από τον κινεζικό κρατικό όμιλο, επικαλούμενο πλέον ευθέως λόγους εθνικής ασφάλειας και τον κίνδυνο δημιουργίας «στρατηγικών εξαρτήσεων». Πέντε υπουργεία έχουν ταχθεί κατά της συμφωνίας. Και κάπου εδώ η κουβέντα έρχεται νοτιότερα, στον Πειραιά. Διότι όσα οι Γερμανοί φοβούνται σήμερα ότι μπορεί να συμβούν στα δικά τους logistics, στην Ελλάδα έχουν προ πολλού περάσει σε διαφορετική κλίμακα. Η COSCO ελέγχει το 67% του ΟΛΠ και μόλις φέτος συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τη στρατηγική επένδυσή της στο μεγαλύτερο ελληνικό λιμάνι.Σημαίνει όμως ότι αλλάζει το ευρωπαϊκό περιβάλλον γύρω από τέτοιες επενδύσεις. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα λιμάνια βάζει πλέον στον ίδιο χάρτη ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. ΚαιΕάν η Ευρώπη αρχίσει να περνά από το «screening» νέων κινεζικών επενδύσεων στην αυστηρότερη εποπτεία της ήδη υπάρχουσας κινεζικής παρουσίας,Γιατί άλλο να αγοράζεις ένα λιμάνι το 2016 και άλλο να το έχεις όταν, δέκα χρόνια αργότερα, τα ευρωπαϊκά λιμάνια αντιμετωπίζονται πλέον και ως υποδομές στρατηγικής ασφάλειας.-Ένα μήνυμα με σαφή αποδέκτη την πολιτεία έστειλε από το βήμα του ITC 2026 οΗ ελληνική κρουαζιέρα μπορεί να κινείται σε υψηλές ταχύτητες, όμως οι εταιρείες βλέπουν τον λογαριασμό να μεγαλώνει: ακριβότερα καύσιμα, EU ETS, FuelEU Maritime, λιμενικά τέλη και πλέον τέλος κρουαζιέρας.Πόσο από αυτό το χρήμα επιστρέφει πραγματικά στα λιμάνια. Ο Κουμπενάς έβαλε το θέμα εκεί ακριβώς που πονάει. Σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς τα κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να εξυπηρετούνται με αγκυροβολία, ενώ οι υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει την ανάπτυξη της αγοράς. Το μήνυμα της Celestyal είναι ότι, εφόσον επιβάλλονται νέες χρεώσεις,Προβλήτες, καλύτερες υπηρεσίες, σύγχρονες υποδομές και συγκεκριμένα Master Plans. Και η παρατήρηση έχει μεγαλύτερο βάρος επειδή η Celestyal δεν περνά απλώς από την Ελλάδα., πραγματοποιεί ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε ελληνικά ναυπηγεία και ανοίγει νέους ελληνικούς προορισμούς. Το 2027 βάζει στο χειμερινό πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και Βόλο.-Οι αγορές περίμεναν από τηνα ανακοινώσει πρόγραμμα περιστολής δαπανών €125 δισ. με στόχο μείωση του ελλείμματος 2,9% του ΑΕΠ το 2032. Χθες όμως, από την έδρα του κόμματος και με τονστο πλευρό της, υποσχέθηκε πολύ περισσότερα. Καθαρή εξοικονόμηση €140 δισ. έως το 2032, πρωτογενή ισορροπία σε 18 μήνες, έλλειμμα κάτω από 3% ήδη το 2030 και χρέος στο 112% του ΑΕΠ. Η σημερινή κυβέρνηση του Λεκορνί, με περικοπές €43 δισ. για το 2027, στοχεύει στο 3% το 2029.. Την 1η Οκτωβρίου το γαλλικό δεκαετές άγγιξε το 4,96%, υψηλό από το 2002, ύστερα από το χειρότερο τρίμηνο σχεδόν 40 ετών. Το spread με το γερμανικό, γύρω στις 85 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα, έκλεισε τη Δευτέρα στις 136. Το ευρώ υποχώρησε στο 1,12 δολάριο, χαμηλό 17 μηνών. Η Γαλλίατης οποίας το δεκαετές βρίσκεται στο 4,52%. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο υπόλοιπο πακέτο των εξαγγελιών της διεκδικήτριας της Γαλλικής Προεδρίας. Στην ίδια συνέντευξη, η Λεπέν υποσχέθηκε καθαρές€30 δισ., επανέλαβε ότι θέλει μικρότερη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ενώ ζήτησε από την ΕΚΤ να παρέμβει για να ελαφρύνει τοΓια το, το κόμμα της θέλει όριο στα 62, γιατί όχι και στα 60. Εκεί η Λεπέν έδωσε έναν αριθμό, €15-20 δισ. εξοικονομήσεις σε βάθος χρόνου και μια εξαγγελία για κεφαλαιοποιητικό πυλώνα. Προειδοποίησε ακόμη ότιΑπό υποψήφια που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, αυτή η λέξη έχει ειδικό βάρος. Ο οικονομικός εκπρόσωπος του κόμματος,, πανηγύρισε ότι η απόδοση του δεκαετούς υποχωρούσε όσο μιλούσε η Λεπέν. Είναι κι αυτή μια ένδειξη για το τι μας περιμένει από τον ερχόμενο Απρίλιο.-Πριν από περίπου ένα μήνα, στις 10 Σεπτεμβρίουήταν 87 μονάδες βάσης. Στις 23 Σεπτεμβρίου, είχε πέσει στις 47. Χθες, βρισκόταν ξανά στις 83. Σε 9 συνεδριάσεις κάτω, σε άλλες 9 πάνω. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο ζευγάρι 2ετούς-10ετούς ομολόγου, από 49 μονάδες στις 21 Αυγούστου σε 18 στις 23 Σεπτεμβρίου (το χαμηλότερο του έτους) και πίσω στις 49,5 τη Δευτέρα.Στις 16 Σεπτεμβρίου αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, στο 3,75%-4,00%, για πρώτη φορά από το 2023 και ομόφωνα. Η αγορά έσπευσε να προεξοφλήσει και μία ακόμη κίνηση τον Οκτώβριο γι’ αυτό το 2ετές τράβηξε μπροστά και η καμπύλη ισοπεδώθηκε.Αδύναμες δημοπρασίες, βαριά προσφορά τίτλων και δημοσιονομικές ανησυχίες, χτύπησαν αλύπητα τις μακρινές λήξεις. Τη Δευτέρα το δεκαετές άγγιξε το 5,349%, υψηλό από τον Απρίλιο του 2002, και το 30ετές το 5,70%. Την ίδια ώρα το 2ετές κόλλησε στο 4,83%. Η αιτία εντοπίσθηκε στην αναιμική έκθεση απασχόλησης του Σεπτεμβρίου, με μόλις 29.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι 90.000 που αναμένονταν. Η πιθανότητα να μείνει η Fed ακίνητη στην επόμενη συνεδρίαση ανέβηκε κοντά στο 82%.. Μέσα στον Σεπτέμβριο το 2ετές ανέβηκε 55 μονάδες και το δεκαετές 54. Αυτή η περίεργη ισορροπία θα δοκιμαστεί ξανά σήμερα με τηκαι με τον πληθωρισμό στις 14 Οκτωβρίου. Παρά τα ασυνήθιστα για μεγάλη και ισχυρή οικονομία σκαμπανεβάσματα, το σχήμα είναι το ίδιο.-Την περασμένη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε από το Truth Social το Fox News ότι, δήλωσε ότι σταμάτησε να το βλέπει και προειδοποίησε ότι το κανάλι θα καταλήξει με τις τηλεθεάσεις του CNN. Μια μέρα μετά, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το Fox News ανακοίνωσε την πρόσληψη της, που ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έως τα τέλη Αυγούστου. Η Λέβιτ ξεκινά ως σχολιάστρια την 1η Νοεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή είναιΤον Σεπτέμβριο, το Fox News είχε 1,72 εκατ. τηλεθεατές στην prime time, 32% λιγότερους από πέρυσι. Στις ηλικίες 25-54, με τις οποίες τιμολογείται η διαφήμιση, η πτώση έφτασε το 44,3%, στους 156.000. Στο 3ο τρίμηνο, 2,06 εκατ., -17%, όταν το MS NOW ανέβηκε +16% και το CNN +12,8%., με κοινό μεγαλύτερο από των δύο ανταγωνιστών μαζί. Η διακύβευση έχει σημαντικό μέγεθος. Στη χρήση που έκλεισε στις 30 Ιουνίου, ο τομέας καλωδιακών δικτύων έδωσε στη Fox Corp. έσοδα $7,35 δισ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 43% ενός ομίλου με τζίρο $17,13 δισ. και EBITDA $3,10 δισ. Η διαφήμιση του τομέα αυξήθηκε 10%, στα $1,69 δισ., χάρη στα νέα υψηλότερα τιμολόγια αλλά και στο Μουντιάλ, παρά τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις, όπως αναγνωρίζει η ίδια η εταιρεία. Ακριβότερα σποτ σε μικρότερο κοινό είναι μια στρατηγική που δεν αντέχει πολλά τρίμηνα. Η Λέβιτ, μετά τις Ντέινα Περίνο και Κέιλι Μακένανι. Η αμοιβή της δεν ανακοινώθηκε. Είναι όμως γνωστό, από ανάρτηση του ίδιου του Τραμπ τον Αύγουστο, ότι παραμένει από τους βασικούς εξωτερικούς συμβούλους του για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Όταν ο σημαντικότερος πελάτης απειλεί να αλλάξει κανάλι, προσλαμβάνεις τη φωνή του…