Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Σκιάθο και το Νότιο Πήλιο, με ορμητικά νερά να κατακλύζουν δρόμους, να διακόπτουν την κυκλοφορία και να αποκλείουν ολόκληρες περιοχές.

Όπως αναφέρει το Protothema.gr, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου, όπου η υπερχείλιση του ρέματος έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές. Τα νερά παρέσυραν ό,τι βρέθηκε στο πέρασμά τους, ενώ το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί πλήρως, καθώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα πρόσβασης.

Στο χωριό έχει αποκλειστεί και ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος, μιλώντας στα «Γεγονότα News», χαρακτήρισε την κατάσταση ακόμη χειρότερη από εκείνη που είχε επικρατήσει κατά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel.

Όπως περιέγραψε, οι πλημμύρες έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους διώροφων και τριώροφων κατοικιών να αναζητήσουν καταφύγιο στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους.

Μήνυμα του 112 στον Πλατανιά Μαγνησίας

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται ο Πλατανιάς Μαγνησίας, καθώς ενεργοποιήθηκε το 112, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους κτιρίων, προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων», αναφέρει το μήνυμα, με τις Αρχές να συστήνουν στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες προστασίας.

Σκιάθος: Δρόμοι ποτάμια, κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη Σκιάθο, όπου οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει κεντρικούς δρόμους σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, η στάθμη του νερού στο ρέμα του Πλατανιά έχει ανέβει επικίνδυνα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Η κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί προς τον Πλατανιά έχει διακοπεί, καθώς η διέλευση των οχημάτων κρίνεται επικίνδυνη εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για τους οδηγούς. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ιδιαίτερη προσοχή σε όλο το συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού.