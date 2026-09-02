Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πραγματικότητα είναι από χθες η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα δημόσια νοσοκομεία, κλείνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης βάζει για πρώτη φορά σε ενιαία ηλεκτρονική τροχιά τη φαρμακευτική αγωγή των νοσηλευόμενων ασθενών, από την ιατρική εντολή και το νοσοκομειακό φαρμακείο έως τη χορήγηση του φαρμάκου.

Η – πολυαναμενόμενη – αλλαγή είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με κατακερματισμένα πληροφοριακά συστήματα. Κάθε νοσοκομείο μπορούσε να χρησιμοποιεί διαφορετική πλατφόρμα, χωρίς ενιαία εικόνα σε κεντρικό επίπεδο. Με απλά λόγια, το κράτος γνώριζε τι συμβαίνει στην εξωνοσοκομειακή συνταγογράφηση, αλλά η εικόνα μέσα στα νοσοκομεία παρέμενε σε μεγάλο βαθμό θολή.

Από τη νέα μεταρρύθμιση κερδίζουν τόσο ασθενείς όσο και το ίδιο το κράτος καθώς θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος στη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Η κατάργηση των χειρόγραφων εντολών και των διπλών καταχωρήσεων, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγωγής, μπορεί να περιορίσει λάθη και να εντοπίζει προβλήματα στη φαρμακευτική θεραπεία. Παράλληλα, η ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων δημιουργεί ένα επιπλέον φίλτρο πριν από τη χορήγηση φαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr