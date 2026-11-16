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Η επιχείρηση απαιτούσε άκρα μυστικότητα, προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμένες κινήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρισκόταν ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, τον οποίο οι Αρχές θεωρούσαν πρόσωπο-κλειδί σε ένα πολυσύνθετο πλέγμα εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το δίκτυο αυτό είχε μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρών οικονομικών αδικημάτων, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη δομή, τις διασυνδέσεις και τον τρόπο λειτουργίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το παρασκήνιο του σχεδιασμού, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εμπιστεύτηκε την κρίσιμη αποστολή σε έναν περιορισμένο κύκλο επίλεκτων και άτεγκτων αξιωματικών του ελληνικού FBI. Στελέχη με μεγάλη πείρα, δοκιμασμένα στα δύσκολα, που είχαν φέρει εις πέρας ανάλογες επιχειρήσεις και γνώριζαν καλά πως σε τέτοιες υποθέσεις δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, παρεμβάσεις ή συμβιβασμούς.

Ενας από τους σοβαρότερους κινδύνους ήταν το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών. Και ο προβληματισμός αυτός είχε συγκεκριμένο υπόβαθρο. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται η υπόθεση δύο αστυνομικών που είχαν υπηρετήσει στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου και οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να χρηματίζονταν από τον Αγγελο Γιαννακόπουλο, παρέχοντας πληροφορίες για τις κινήσεις και τους ελέγχους της Αστυνομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διαφύλαξη του σχεδίου της σύλληψης αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το ενδεχόμενο να ενημερωθεί ο Γιαννακόπουλος για τις κινήσεις των αστυνομικών πριν από την ολοκλήρωση της επιχείρησης ήταν ένας κίνδυνος που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Εξ ου και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό οι χειρισμοί παρέμειναν σε στενό κύκλο αξιωματικών.

H διαδρομή

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο σχέδιο για τη σύλληψη του επιχειρηματία είχαν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες, καταγραφές μετακινήσεων και πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του. Παράλληλα, ερευνούσαν τις μετακινήσεις του στο εξωτερικό, παρά τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Το σχέδιο δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο. Περιλάμβανε παρακολουθήσεις προσώπων του περιβάλλοντός του, ελέγχους σε επιχειρήσεις και έρευνες σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια της υπόθεσης ήταν το χειρόγραφο σημείωμα που είχε αφήσει ο Γιαννακόπουλος στην κατοικία του στον Άλιμο.

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