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Στο επίκεντρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται η υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος διαφθοράς στη Μύκονο, με κατηγορούμενους αστυνομικούς και ιδιώτες που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις και διαρροή εμπιστευτικών υπηρεσιακών πληροφοριών.

Λίγο πριν από τις 9 το πρωί, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Εφετείο Αθηνών για τη λεγόμενη «δίκη των 25», η οποία αφορά τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στο νησί.

Από τη μεταγωγή απουσίαζε ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο του κατηγορητηρίου βρίσκεται πρώην ανθυπαστυνόμος της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου, στον οποίο αποδίδεται η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιήθηκε από το 2022 έως το 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο αστυνομικός φέρεται να αξιοποιούσε την πρόσβασή του σε υπηρεσιακά δεδομένα, τόσο για τη διευκόλυνση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών όσο και για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Οι μηνιαίες πληρωμές και οι πληροφορίες για ελέγχους

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αντιμετωπίζει κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου, με τη δικογραφία να περιγράφει φερόμενες οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην ανθυπαστυνόμο.

Ειδικότερα, κατηγορείται ότι κατέβαλλε στον αστυνομικό τουλάχιστον 300 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να αποκτά πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται στοιχεία ιδιοκτητών οχημάτων, τα οποία μπορούσαν να αναζητηθούν μέσω των αριθμών κυκλοφορίας, καθώς και προειδοποιήσεις για αιφνιδιαστικούς ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στη Μύκονο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη κατηγορία για προσφορά 3.000 ευρώ, με σκοπό να διευκολυνθεί διαδικασία αμοιβαίας μετάθεσης και να παραμείνει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο νησί.

Οι κατηγορίες για διακίνηση κατασχεμένων ναρκωτικών

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις καταγγελλόμενες δωροδοκίες και στη διαρροή υπηρεσιακών πληροφοριών.

Στο βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης αρχιφύλακες που φέρονται να είχαν συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι κατηγορίες σε βάρος υπαστυνόμου της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλευόταν τη θέση του για να υπεξαιρεί ποσότητες ναρκωτικών που είχαν κατασχεθεί, αλλά δεν είχαν δηλωθεί υπηρεσιακά.

Κατά το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένες ποσότητες διοχετεύονταν σε πληροφοριοδότη του αστυνομικού, με σκοπό την επαναπώλησή τους στην παράνομη αγορά.

Η «δίκη των 25» καλείται να εξετάσει το εύρος των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων, τον ρόλο κάθε κατηγορουμένου και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, αξιοποιούνταν η αστυνομική ιδιότητα για την εξυπηρέτηση του κυκλώματος.

Οι κατηγορίες παραμένουν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και η ενοχή των εμπλεκομένων δεν έχει κριθεί.