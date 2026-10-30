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Στους επτά κατηγορουμένους που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» περιλαμβάνεται και ο Ρίζος Ρίζος, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και στενός συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένου, Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη χθες το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Συνολικά, από τους 30 κατηγορουμένους που οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της Δικαιοσύνης, οι επτά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις απολογίες των υπόλοιπων 29 εμπλεκομένων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο κατηγορούμενος αρχιλογιστής από τη Ρόδο.

Είχε προηγηθεί, χθες το απόγευμα, η προφυλάκιση του Άγγελου Γιαννακόπουλου, γνωστού ως «Mr Χωριάτικος», ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή έπειτα από σύντομη απολογία.

Αντίθετα, ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων και την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο γιος του Γιαννακόπουλου

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο γιος του βασικού κατηγορουμένου αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις πράξεις που διερευνώνται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων της οικογένειας.

Όπως ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα, την αποκλειστική ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των εταιρειών είχε ο πατέρας του, ενώ ο ίδιος δεν ασκούσε διοικητικά καθήκοντα ούτε συμμετείχε στη διαχείριση ακινήτων.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματική του ενασχόληση περιοριζόταν στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ακόμη ότι δεν συμμετείχε στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσε πραγματικό έλεγχο στις εταιρείες και δεν είχε ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα υπόλοιπα εταιρικά ζητήματα.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τις απολογίες των τελευταίων 29 κατηγορουμένων, από τις οποίες θα κριθεί ποιοι θα προφυλακιστούν και ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι.