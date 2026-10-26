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Συνελήφθη ο πρώην ισχυρός συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Ο άλλοτε οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ, ένα από τα πρόσωπα που για χρόνια διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στους εσωτερικούς συσχετισμούς της Ομοσπονδίας, φέρεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, να είχε εξελιχθεί σε στενό συνεργάτη και δεξί χέρι του Γιαννακόπουλου, με ενεργό παρουσία στο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών.

Η σύλληψή του προσθέτει μια ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο έναν άνθρωπο που είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν είχαν αποκαλυφθεί στοιχεία για οικονομικές δραστηριότητες, υπεράκτιες εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με το όνομά του.

Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν πίσω από ένα δίκτυο περίπου 400 εταιρειών στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές «αχυράνθρωποι». Άνθρωποι δηλαδή που εμφανίζονταν μόνο τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ενώ, ουσιαστικά, αυτές ελέγχονταν από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Η έρευνα αφορά τη φερόμενη λειτουργία ενός εκτεταμένου μηχανισμού εταιρειών, μέσω του οποίου, κατά τις Αρχές, αποφεύγονταν συστηματικά η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η καταγγελλόμενη αξιοποίηση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχό τους.