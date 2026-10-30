Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση περνά η πολύκροτη υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της, Άγγελου Γιαννακόπουλου. Η δικαστική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο πλέγμα των 434 εταιρειών, στις διαδρομές εκατομμυρίων ευρώ μέσα και έξω από την Ελλάδα, αλλά και στον ρόλο προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στη διαχείριση του εκτεταμένου επιχειρηματικού δικτύου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και πιθανές διασυνδέσεις με δημόσιους λειτουργούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η περίπτωση μιας γυναίκας με καταγωγή από τη Ρωσία, η οποία περιγράφεται ως στενή συνεργάτιδα του επιχειρηματία και φέρεται να συνδέεται με τραπεζικό λογαριασμό περίπου 6 εκατ. ευρώ, που έχει δεσμευτεί.

Την ίδια στιγμή, η υπεράσπιση του 57χρονου αναγνωρίζει την ύπαρξη σημαντικών φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, μεταφέροντας τη δέσμευσή του να επιστρέψει στο Δημόσιο τα ποσά που του αναλογούν.

Η προφυλάκιση και όσα υποστήριξε ο Γιαννακόπουλος

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, μετά την απολογία του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε ότι διέπραξε απάτη, υποστηρίζοντας πως οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν φορολογικές παραβάσεις και όχι οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης του Δημοσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το απολογητικό του υπόμνημα, ισχυρίστηκε ότι τα ποσά που εξετάζονται από τις διωκτικές Αρχές έχουν αποτυπωθεί σε φορολογικές δηλώσεις που είχαν ήδη υποβληθεί. Με αυτό το επιχείρημα επιχείρησε να αντικρούσει την κατηγορία περί απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Αναφερόμενος στις εταιρείες που συσσώρευαν οφειλές και στη συνέχεια εμφανίζονταν με διαφορετικούς διαχειριστές, υποστήριξε ότι οι αλλαγές γίνονταν για να διατηρείται η επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι για να αποφεύγεται η πληρωμή φόρων και εισφορών.

Κατά την ίδια υπερασπιστική γραμμή, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επρόκειτο να υπαχθούν σε ρυθμίσεις, διαδικασία που, όπως φέρεται να ανέφερε, είχε ήδη προχωρήσει σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ο 57χρονος επικαλέστηκε επίσης τη μακρόχρονη παρουσία του στην αγορά, από το 1996, απορρίπτοντας την εικόνα επιχειρηματικών σχημάτων που δημιουργούνταν αποκλειστικά για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ζήτησε να παραμείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή, εναλλακτικά, να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας και το γεγονός ότι έχει ανήλικο παιδί.

Ωστόσο, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Διαφορετική ήταν η δικαστική αντιμετώπιση του γιου του, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ.

Η υπεράσπιση αναγνωρίζει οφειλές εκατομμυρίων

Μετά την απόφαση, ο συνήγορος του επιχειρηματία, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, χαρακτήρισε αναμενόμενη την προφυλάκιση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

Ο γνωστός ποινικολόγος διαχώρισε, ωστόσο, τις ενστάσεις που προβάλλει για τη νομική θεμελίωση της δίωξης από το ζήτημα των οικονομικών υποχρεώσεων.

Όπως επισήμανε, παρά τα νομικά προβλήματα που, κατά την υπεράσπιση, παρουσιάζει η δίωξη για φοροδιαφυγή, υφίστανται φορολογικές οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, μετέφερε τη δέσμευση του εντολέα του ότι θα καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των χρημάτων που του αναλογούν από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η συγκεκριμένη δήλωση αναδεικνύει ένα από τα βασικά ζητήματα της επόμενης ημέρας: τον προσδιορισμό των πραγματικών οικονομικών υποχρεώσεων και τη δυνατότητα ανάκτησης των χρημάτων.

Πρόκειται, πάντως, για διαδικασία διαφορετική από την ποινική διερεύνηση των καταγγελλόμενων πράξεων, η οποία συνεχίζεται.

Το επιχειρηματικό πλέγμα των 434 εταιρειών και των 340 καταστημάτων

Η εικόνα που περιγράφεται στην αστυνομική έρευνα παραπέμπει σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους.

Συνολικά, στο μικροσκόπιο έχουν μπει 434 εταιρείες, ενώ στο ίδιο επιχειρηματικό σχήμα αποδίδεται η λειτουργία περίπου 340 καταστημάτων.

Πέρα από τους φούρνους «Χωριάτικο», η δραστηριότητα εκτεινόταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ-μπαρ, νυχτερινά κέντρα, χώρους ψυχαγωγίας και καταστήματα με παραστάσεις στριπτίζ.

Το κατηγορητήριο περιγράφει μια πρακτική διαδοχικής δημιουργίας εταιρειών, στις οποίες εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, το συγκεκριμένο μοντέλο φέρεται να επέτρεπε τη συσσώρευση και μεταφορά οικονομικών υποχρεώσεων, την αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και τη διακίνηση χρημάτων που φέρονται να συνδέονταν με δραστηριότητες νυχτερινών καταστημάτων.

Το συνολικό ύψος της ερευνώμενης φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο εξατομικευμένος προσδιορισμός των ευθυνών.

Κεντρικό ερώτημα αποτελεί εάν οι διαδοχικές εταιρικές μεταβολές εξυπηρετούσαν ένα οργανωμένο σχέδιο αποφυγής υποχρεώσεων ή εάν, όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας, είχαν ως στόχο τη συνέχιση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Τα POS, οι λογαριασμοί του εξωτερικού και η διαδρομή των χρημάτων

Ένα από τα πλέον σύνθετα σκέλη της υπόθεσης αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές και τη μετακίνηση κεφαλαίων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκτός Ελλάδας.

Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει δεκάδες λογαριασμούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, λογαριασμοί που συνδέονται με τον Γιαννακόπουλο, τον γιο του και τη σύντροφό του.

Η έρευνα έχει εντοπίσει τραπεζικές διαδρομές σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Δανία, η Βρετανία, η Κύπρος και η Ιρλανδία, αλλά και σε άλλα κράτη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε λογαριασμούς του εξωτερικού που φέρονται να συνδέονταν με τερματικά POS επιχειρήσεων στην Αττική, τη Μύκονο και τη Ρόδο.

Σύμφωνα με το ερευνώμενο σχήμα, εισπράξεις από καταστήματα κατευθύνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων χωρών και στη συνέχεια τα χρήματα επέστρεφαν στην Ελλάδα, εμφανιζόμενα ως έσοδα προερχόμενα από το εξωτερικό.

Οι διωκτικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιος διαχειριζόταν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς, ποια ήταν η πραγματική προέλευση των κεφαλαίων και ποιοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες τους.

Η αποσαφήνιση αυτών των συναλλαγών θεωρείται κρίσιμη για τη διερεύνηση των κατηγοριών περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το πρόσωπο-μυστήριο και ο δεσμευμένος λογαριασμός των 6 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα κατέχει μια γυναίκα ρωσικής καταγωγής, γνωστή με τα αρχικά Ε.Β., η οποία ζει επί πολλά χρόνια στην Ελλάδα και φέρεται να διατηρούσε στενή επαγγελματική σχέση με τον επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να γνώριζε σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις οικονομικές συναλλαγές και τα πρόσωπα που αναλάμβαναν τη διαχείριση των εταιρειών.

Το όνομά της εμφανίζεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς, ωστόσο, να περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες της αρχικής αστυνομικής επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού περίπου 6 εκατ. ευρώ, πριν καταστεί δυνατή ενδεχόμενη ανάληψη των χρημάτων.

Η προέλευση του ποσού και ο πιθανός προορισμός του αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί πού βρίσκεται σήμερα η γυναίκα. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει εντοπιστεί και εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Ανοιχτό παραμένει και το ερώτημα εάν είχε ενημερωθεί για την επικείμενη αστυνομική επιχείρηση ή αν είχε μεταφέρει σχετικές πληροφορίες στον Γιαννακόπουλο.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει εξακριβωθεί ο ακριβής ρόλος της στις δραστηριότητες που διερευνώνται.

Οι περίπου 40 «αχυράνθρωποι» και οι αμοιβές των 500 ευρώ

Σημαντικό μέρος της δικογραφίας αφορά την παρουσία προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο.

Οι Αρχές εξετάζουν περίπου 40 περιπτώσεις φερόμενων «αχυρανθρώπων», μεταξύ των οποίων βρίσκονται άνθρωποι περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας, ηλικιωμένοι και κάτοικοι του εξωτερικού.

Ξεχωρίζει η περίπτωση ενός 53χρονου κατηγορουμένου, ο οποίος περιέγραψε ότι βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και αντιμετώπιζε πρόβλημα αλκοολισμού όταν συμφώνησε να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης εννέα επιχειρήσεων.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, για τον συγκεκριμένο ρόλο εισέπραττε 500 ευρώ ανά δεκαπενθήμερο.

Οι καταθέσεις των εμπλεκομένων εξετάζονται προκειμένου να εξακριβωθεί ποιος λάμβανε τις πραγματικές επιχειρηματικές αποφάσεις, ποιος είχε την ευθύνη για τις οικονομικές υποχρεώσεις και ποιος γνώριζε τον τρόπο λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων.

Η διερεύνηση της συμμετοχής κάθε προσώπου γίνεται ξεχωριστά, καθώς η παρουσία κάποιου ως διαχειριστή δεν συνεπάγεται αυτομάτως και γνώση όλων των ερευνώμενων δραστηριοτήτων.

Οι επαφές με την Επιθεώρηση Εργασίας και τα δώρα σε υπαλλήλους

Οι αστυνομικές έρευνες δεν περιορίζονται στις οικονομικές συναλλαγές. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για πιθανές επαφές συνεργατών του επιχειρηματία με δημόσιους λειτουργούς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε κατάστημα της αλυσίδας στη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με το αστυνομικό υλικό, στενή συνεργάτιδα του Γιαννακόπουλου φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας για τη διαχείριση του περιστατικού.

Ακολούθως, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε από άλλο πρόσωπο την αγορά επώνυμων αρωμάτων και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους.

Το περιεχόμενο των επικοινωνιών και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες ενέργειες βρίσκονται υπό εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις ή ανταλλάγματα.

Παράλληλα, ελέγχονται πιθανές σχέσεις με αστυνομικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Ωστόσο, η αναφορά προσώπων στο ερευνητικό υλικό δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης συμμετοχής.

Τα ταξίδια στο εξωτερικό και η σύλληψη στα Ιωάννινα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μετακινήσεις του 57χρονου κατά το διάστημα πριν από τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, ο επιχειρηματίας είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένα ταξίδια εκτός Ελλάδας, με τελευταίο γνωστό προορισμό το Ντουμπάι, παρά την αναφερόμενη ύπαρξη περιοριστικού όρου απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο Γιαννακόπουλος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κατευθυνόταν προς την Αλβανία.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη μετακίνησή του είχε σχέση με πρόθεση αναχώρησης από την Ελλάδα και πιθανής συνέχισης του ταξιδιού προς άλλο προορισμό.

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να έχουν σημασία για την εκτίμηση του κινδύνου διαφυγής. Δεν έχει, όμως, δημοσιοποιηθεί αναλυτικά το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, ώστε να είναι γνωστό ποια στοιχεία αξιολογήθηκαν ως καθοριστικά από τις δικαστικές Αρχές.

Η παρουσία στη Μύκονο και οι πληροφορίες για καταγγελίες

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιαννακόπουλου είχε επεκταθεί σημαντικά και στη Μύκονο, όπου το όνομά του συνδέεται με καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που αναφέρονται βρίσκονται το γνωστό Spilia στην Αγία Άννα και το Tabu στον Γυαλό, το οποίο λειτουργούσε ως χώρος εστίασης και νυχτερινό κέντρο.

Για την απόκτηση του Spilia υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε προηγηθεί έντονη διαμάχη με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Πρόσωπα που γνώριζαν τη δραστηριότητα του επιχειρηματία στο νησί τον περιγράφουν ως άνθρωπο που διατηρούσε χαμηλό δημόσιο προφίλ, παρά τη σημαντική επέκταση των επιχειρηματικών του συμφερόντων.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το προηγούμενο καλοκαίρι πραγματοποιούσε σύντομες επισκέψεις στο Spilia, κυρίως το μεσημέρι, ενώ κατά τις βραδινές ώρες εμφανιζόταν στο Tabu.

Την ίδια στιγμή, έχουν διατυπωθεί πληροφορίες ότι η αστυνομική έρευνα ενδέχεται να συνδέεται με καταγγελίες προσώπων με τα οποία ο επιχειρηματίας είχε έρθει σε αντιπαράθεση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι κάποια συγκεκριμένη καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία της υπόθεσης ή συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξή της.

Οι 59 συλληφθέντες και οι κατηγορίες για 11 αδικήματα

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. άρχισε τον Ιανουάριο του 2026 και οδήγησε σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 59 πρόσωπα.

Η ποινική δίωξη περιλαμβάνει συνολικά εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ η δικογραφία εκτείνεται σε εκατοντάδες σελίδες.

Το υλικό περιλαμβάνει οικονομικά δεδομένα, στοιχεία για τη λειτουργία εταιρειών, τραπεζικές κινήσεις, επικοινωνίες και πληροφορίες για τη φερόμενη συμμετοχή διαφορετικών προσώπων.

Οι απολογίες πραγματοποιούνται σταδιακά και οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις περιλαμβάνουν τόσο προσωρινές κρατήσεις όσο και απελευθερώσεις με περιοριστικούς όρους.

Με βάση τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά το βράδυ της Πέμπτης, έξι από τους πρώτους 12 κατηγορουμένους που είχαν απολογηθεί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που είχαν προγραμματιστεί να απολογηθούν περιλαμβανόταν και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος.

Ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, ο οποίος εκπροσωπεί κατηγορουμένη, έχει τονίσει ότι απαιτείται προσεκτική και εξατομικευμένη εξέταση της θέσης κάθε εμπλεκομένου, καθώς ο τεράστιος όγκος της δικογραφίας καθιστά ιδιαίτερα σύνθετη την αξιολόγηση της συμμετοχής τους.

Τι μένει να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο νέων διώξεων

Η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, χωρίς όμως να κλείνει τους ανοιχτούς λογαριασμούς της υπόθεσης.

Αντίθετα, το βάρος μεταφέρεται πλέον στην πλήρη αποτύπωση των οικονομικών υποχρεώσεων, στην εξέταση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και στην εξακρίβωση των πραγματικών σχέσεων μεταξύ των εκατοντάδων εταιρειών.

Οι Αρχές καλούνται να προσδιορίσουν ποιο μέρος των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών συνδέεται με κάθε κατηγορούμενο, αλλά και εάν τα χρήματα που έχουν εντοπιστεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς προέρχονται από τις ερευνώμενες δραστηριότητες.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση απαντήσεων για τον ρόλο των εμφανιζόμενων διαχειριστών, τη συμμετοχή στενών συνεργατών και τις ενδεχόμενες διασυνδέσεις με δημόσιους υπαλλήλους.

Σημαντική εκκρεμότητα αποτελεί επίσης η διάκριση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με τις καταγγελλόμενες πράξεις και εκείνων που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα.

Η πρόθεση του Γιαννακόπουλου να επιστρέψει χρήματα στο Δημόσιο, όπως μεταφέρθηκε από τον συνήγορό του, δεν σημαίνει ότι έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές ούτε ότι επηρεάζεται αυτομάτως η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει επισημάνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα πρόσωπα που θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Έτσι, παρά την προφυλάκιση του φερόμενου ως επικεφαλής, η υπόθεση «Χωριάτικο» παραμένει ανοιχτή, με τις επόμενες απολογίες, την ανάλυση των τραπεζικών συναλλαγών και τη διερεύνηση των συνεργατών του επιχειρηματία να καθορίζουν τα επόμενα βήματα.