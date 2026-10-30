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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα η διαδικασία των απολογιών των υπολοίπων 29 κατηγορούμενων της υπόθεσης «Χωριάτικο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Protothema.gr, μέχρι στιγμής, οι προφυλακίσεις κατηγορούμενων χθες και σήμερα έχουν φτάσει στις 10 και πριν από λίγο προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μια λογίστρια.

Αντίθετα, ο πατέρας της εν λόγω κατηγορούμενης επίσης λογιστής τέθηκε νωρίτερα σήμερα σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Πρόκειται για τον φερόμενο ως αρχιλογιστή του κυκλώματος και έναν εκ των κεντρικών στελεχών της υπόθεσης, που όμως είναι μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα των απολογιών στο ανακριτικό γραφείο οδηγήθηκαν οι φερόμενοι ως «εκτελεστικοί βραχίονες» της εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρηματίες που λειτουργούσαν ως μπροστινοί, λογιστές και υπάλληλοι επιχειρήσεων οι οποίοι διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το βασικό επιχείρημα που προέβαλαν κατά τις απολογίες τους είναι ότι εκτελούσαν εντολές, σε πολλές περιπτώσεις αμειβόμενοι με χαμηλούς μισθούς και πως δεν έχουν καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση.

Ανάμεσα στους προφυλακισθέντες είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο», ο οποίος μέσα από τη φυλακή δηλώνει πρόθυμος να αποκαταστήσει -αφού ρευστοποιήσει την περιουσία του -τη ζημία που προκάλεσε σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ. Ακόμη, στους προφυλακισθέντες συγκαταλέγεται και επιχειρηματίας της Ρόδου συνεργάτης του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε τα αδικήματα που του αποδίδονται.