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Οι καταθέσεις των μαρτύρων, τα ευρήματα από την έρευνα στο ιατρείο, οι αντιφάσεις των συλληφθέντων και το πόρισμα ειδικής επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη δικογραφία που συντάχθηκε για τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (9/9).

Από τις καταθέσεις προκύπτουν μοιραία λάθη, ψέματα και τραγικές ολιγωρίες.

Ειδικά η κατάθεση μίας διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο αποκαλύπτει ότι όταν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αποφάσισαν να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη χωρίς αναπνοή και σφυγμό.

Πιο συγκεκριμένα, η διασώστρια ανέφερε πως όταν έλαβαν σήμα να μεταβούν στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου ήταν 16.23. Το σήμα έκανε λόγο για έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, χωρίς να αναφέρεται το όνομα του ασθενή.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι

Τρία λεπτά μετά, στις 16.26, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αφίχθη στο σημείο και, κατά την είσοδό τους στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, είδαν τον γιατρό να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραγουδιστή ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι.

Όπως διαπίστωσαν ο καλλιτέχνης ούτε ανέπνεε, ούτε είχε σφυγμό, ενώ παρουσίαζε μυδρίαση. Οι διασώστες συνέχισαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ ενώ τοποθέτησαν και απινιδωτή ο οποίος «έδειξε» ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος.

Τότε ήταν που ο γιατρός τους ενημέρωσε ότι, πριν την άφιξη τους, πραγματοποίησε επί 10 λεπτά ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και ότι του είχε χορηγήσει ένα μιλιγκράμ αδρεναλίνη, χωρίς να διευκρινιστεί αν η χορήγηση έγινε πριν ή κατά τη διάρκεια της ανακοπής. Στη συνέχεια, ενώπιον τους, χορήγησε στον καλλιτέχνη ακόμη μία δόση αδρεναλίνης όμως εκείνος συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά.

Υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή που δεν λειτουργούσε

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός είπε στα μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ πως στο ιατρείο υπήρχε μηχάνημα απινιδωτή το οποίο όμως δεν λειτουργούσε.

Στις 16.40 ξεκίνησε η μεταφορά του Μαζωνάκη στο νοσοκομείο και στις 16.45 αφίχθησαν στο Ελπίς.

Όπως κατέθεσε μία γιατρός του νοσοκομείου, ο καλλιτέχνης διακομίσθηκε στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών χωρίς αναπνοή και χωρίς παλμούς, προσθέτοντας ότι, κατά την άφιξη του στο νοσοκομείο, έφερε φλεβοκαθετήρα στο δεξί αντιβράχιο.

Κανείς δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο

Παράλληλα περιέγραψε πως ουδείς εκ των ιατρών του ιδιωτικού ιατρείου τον συνόδευσε ώστε να συνδράμει για την κατάσταση της υγείας του, τους ιατρούς του νοσοκομείου.

Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι Θεοδωρόπουλου

Την ίδια ώρα νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

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