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Νεότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη την ανακοπή την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ειδοποίησε στις 16:21 το ΕΚΑΒ λέγοντας πως έχει περιστατικό με άνδρα 55 ετών πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, στον οποίο κάνει ΚΑΡΠΑ.

Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στις 16:28, είδαν τον κ. Θεοδωρόπουλο να κάνει ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη.

Ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη του ιατρείου να τους ενημερώσει για το αν έχουν χορηγηθεί φάρμακα και ποια στον ασθενή, ώστε να το διαβιβάσουν στο νοσοκομείο Ελπίς όπου θα διεκομίζετο ο τραγουδιστής.

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