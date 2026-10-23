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Στην τελική ευθεία περνά η δικαστική έρευνα για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς σήμερα ξεκινούν οι απολογίες των έξι κατηγορουμένων. Πρώτος, στις 13:00, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου. Την Κυριακή έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση περίπου 50 αγώνων την περίοδο 2016-2026, καθώς και στοιχεία από μαρτυρικές καταθέσεις, μηνύματα και φερόμενες χρηματικές συναλλαγές που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές. Η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε πιέσεις προς διαιτητές, ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην εξέλιξη αγώνων και υποθέσεις που σχετίζονται με στοιχηματισμό, ενώ η έρευνα επεκτείνεται από τις επαγγελματικές διοργανώσεις έως μικρότερες κατηγορίες και σχολικά πρωταθλήματα. Οι ισχυρισμοί και τα στοιχεία αξιολογούνται από τη Δικαιοσύνη, χωρίς να προδικάζεται η ενοχή οποιουδήποτε κατηγορουμένου.

Πρώτος απολογείται ο Παπαπέτρου – Την Κυριακή Λιόλιος και Μαυραγάνης

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, που αποχώρησε από την ενεργό διαιτησία το περασμένο καλοκαίρι, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις τόσο για τις πράξεις που του αποδίδονται όσο και για την προέλευση των 820.000 ευρώ που κατασχέθηκαν από την κατοικία του.

Η υπεράσπισή του αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι το ποσό προέρχεται από νόμιμες επαγγελματικές δραστηριότητες, για τις οποίες υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10:00, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου και του Γιώργου Μαυραγάνη. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ απορρίπτει κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για σκευωρία. Σχετικά με μηνύματα που αφορούν ονόματα διαιτητών, η πλευρά του υποστηρίζει ότι επρόκειτο για πληροφορίες οι οποίες θα δημοσιοποιούνταν ούτως ή άλλως λίγες ημέρες αργότερα.

Ο κύκλος των απολογιών θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:30, με τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή και στέλεχος της ΚΕΔ Τάσο Πηλοΐδη και τον πρώην διαιτητή Ηλία Κορομηλά.

Μετά τις απολογίες θα λαμβάνονται οι αποφάσεις ανακριτή και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Οκτώ καταθέσεις, μηνύματα και έρευνα για 50 αγώνες

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, αδικήματα δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικογραφία, οι Αρχές εξετάζουν περίπου 50 αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας, από την κορυφαία κατηγορία έως μικρότερες διοργανώσεις, εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, με δύο μάρτυρες να έχουν περιγράψει αναλυτικά φερόμενους μηχανισμούς επηρεασμού διαιτητών και αποτελεσμάτων. Η έρευνα στηρίζεται επίσης σε έγγραφα, ηλεκτρονική επικοινωνία και ψηφιακά πειστήρια.

Μεταξύ των αναμετρήσεων που ελέγχονται βρίσκονται παιχνίδια του Προμηθέα με αντιπάλους, μεταξύ άλλων, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, κατά τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, στην έρευνα έχουν εντοπιστεί συνολικά μετρητά που ξεπερνούν τις 920.000 ευρώ σε κατοικίες κατηγορουμένων.

Η καταγγελία για το Προμηθέας – Λαύριο και οι οδηγίες στο ημίχρονο

Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιγράφονται στη δικογραφία είναι ο αγώνας Προμηθέας – Λαύριο στις 7 Δεκεμβρίου 2019, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με κατάθεση διαιτητή, ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρεται να τον ενημέρωσε στις 4 Δεκεμβρίου ότι επιχειρούσε να εξασφαλίσει τον ορισμό του στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι που τελικά συνέβη.

Την ημέρα της αναμέτρησης, που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:45, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι στις 15:43 δέχθηκε μήνυμα από τον Μαυραγάνη, ο οποίος στη συνέχεια τον επισκέφθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Όπως κατέθεσε, του ζητήθηκε να φροντίσει ώστε ο Προμηθέας να προηγείται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, με την υπόσχεση ότι θα ακολουθούσαν νέες οδηγίες στην ανάπαυλα.

«Μου λέει ότι θέλουμε να κερδίζει ο Προμηθέας όσο πιο πολύ γίνεται στο πρώτο ημίχρονο και στο ημίχρονο θα μου στείλει οδηγίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι απάντησε θετικά και, μετά την τρίλεπτη συνάντηση, ζήτησε από τον Μαυραγάνη να μεταφέρει στον Λιόλιο πως ο ίδιος «βάζει πλάτη».

Στο ημίχρονο ο Προμηθέας προηγούνταν 46-29. Στις 18:34, σύμφωνα με την κατάθεση, ο Μαυραγάνης έστειλε το μήνυμα: «Λαύριο τώρα είμαστε… Ok;», λαμβάνοντας την απάντηση «Ok».

Το στοίχημα, οι νεαροί παίκτες και η προτροπή «Δεν μιλάς»

Ο ίδιος διαιτητής περιγράφει ότι στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις νεαροί παίκτες από την ακαδημία του Προμηθέα, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, συνέβαλε στη μείωση της διαφοράς.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νίκη του Προμηθέα 77-66, δηλαδή με διαφορά 11 πόντων.

Μετά το τέλος, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ακούστηκε στα αποδυτήρια ότι συγκεκριμένο πρόσωπο είχε στοιχηματίσει στη νίκη του Προμηθέα με διαφορά μικρότερη των δέκα πόντων και έχασε το στοίχημα εξαιτίας του τελικού αποτελέσματος.

Πρόκειται για πληροφορία που ο διαιτητής δηλώνει ότι άκουσε από τρίτους και όχι για περιστατικό που διαπίστωσε προσωπικά.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2019, όπως καταθέτει, έστειλε νέο μήνυμα στον Μαυραγάνη, προκειμένου να δείξει ότι είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και είχε επικοινωνήσει τόσο με τον προπονητή του Προμηθέα όσο και με τον Λιόλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει και σε συνομιλία κατά την οποία, σύμφωνα με τον μάρτυρα, του επισημάνθηκε ότι δύο είναι τα μυστικά της συνεργασίας: να ακούει τις οδηγίες και να μη μιλά.

«Το πρώτο το βρήκες… Το άλλο… Δεν μιλάς», φέρεται να ήταν η χαρακτηριστική απάντηση.

Ο διαιτητής φέρεται επίσης να έχει προσκομίσει SMS στα οποία ο Μαυραγάνης ανέφερε ότι βρισκόταν για καφέ με τον Λιόλιο, έστελνε κοινή φωτογραφία τους, μετέφερε χαιρετίσματα και έκανε αναφορά σε συνάντηση στο Πανελλήνιο.

Το κατά πόσο ο πρόεδρος της ΕΟΚ γνώριζε ή συμμετείχε στις φερόμενες ενέργειες αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

«Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα θα έχουν πρόβλημα»

Μια ακόμη κατάθεση συνδέει τον Γιώργο Μαυραγάνη με καταγγελλόμενες παρεμβάσεις σε βάρος τριών συγκεκριμένων ομάδων.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε καλέσει τον διαιτητή Φ. Καλογερόπουλο στο γραφείο του και να του είχε αναφέρει ότι υπήρχε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, Στασινόπουλο, εξαιτίας της αποχώρησης του Ηλία Παπαθεοδώρου από τον Προμηθέα.

Κατά την ίδια μαρτυρία, ο Μαυραγάνης απέδωσε στον Λιόλιο την πρόθεση να απομακρύνει τον Στασινόπουλο από το μπάσκετ, προειδοποιώντας: «Να ξέρεις ότι Μαρούσι, Λαύριο και Χαλκίδα θα έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος».

Οι καταγγελλόμενες οδηγίες αφορούσαν τους διαιτητές Καλογερόπουλο, Κωνσταντινίδου και Μαρτινάκο.

Η μαρτυρία συνδέεται με τον αγώνα της ΑΓΕΧ με τη Δόξα Λευκάδας, στις 20 Οκτωβρίου 2025, για την τρίτη αγωνιστική της Elite League, που έληξε 77-78.

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι οι τρεις διαιτητές ενήργησαν σε βάρος της ομάδας της Χαλκίδας, ενώ στον Καλογερόπουλο φέρεται να είχε δοθεί η υπόσχεση περισσότερων ορισμών στην Α2.

Σε άλλο μήνυμα που αποδίδεται στον κατηγορούμενο επιχειρηματία αναφέρεται: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ…, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Όλες οι παραπάνω αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς μαρτύρων και στοιχεία υπό δικαστική αξιολόγηση, όχι αποδεδειγμένη χειραγώγηση των αναμετρήσεων.

Οι καταγγελίες για 100.000 ευρώ, δωροδοκίες και ξενοδοχεία πολυτελείας

Ο ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες, εν ενεργεία διαιτητής, φέρεται να έχει περιγράψει περίπου 30 αγώνες της Β΄ κατηγορίας μεταξύ 2018 και 2026, στους οποίους υποστηρίζει ότι δεχόταν οδηγίες για τη διαιτησία του.

Ως αντάλλαγμα, κατά την κατάθεσή του, δεν εισέπραττε χρήματα, αλλά εξασφάλιζε ορισμούς σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β΄ κατηγορίας, ισχυρίζεται ότι έλαβε 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα, Βαγγέλη Λιόλιο, ως οικονομική ενίσχυση για την άνοδο της ομάδας του, χωρίς να του ζητηθεί επιστροφή του ποσού.

Υποστηρίζει επίσης ότι σε επόμενο παιχνίδι καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ σε κατηγορούμενη διαιτήτρια για να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας του, ως ανταπόδοση για εξυπηρέτηση προς τον Λιόλιο.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το 2016 έλαβε επιπλέον 100.000 ευρώ μέσω τρίτου, προκειμένου να αποχωρήσει από την προεδρία του συλλόγου του και να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία.

Ξεχωριστή πτυχή της δικογραφίας αποτελεί μήνυμα του 2018, στο οποίο κατηγορούμενη διαιτήτρια φέρεται να ζητούσε από επιχειρηματία διαμονή σε συγκεκριμένο πολυτελές ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κράτηση πράγματι πραγματοποιήθηκε.

Στο μικροσκόπιο και σχολικός ημιτελικός με 52 βολές

Η έρευνα επεκτείνεται ακόμη και στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, με χαρακτηριστική περίπτωση τον ημιτελικό του Μαρτίου 2026 στην Πάφο, ανάμεσα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών.

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε 64-60, παρότι η αντίπαλός της είχε προηγηθεί 58-45 περίπου τέσσερα λεπτά πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.

Από εκείνο το σημείο η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε μόλις δύο πόντους, έναντι 19 της Αναγέννησης.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, οι διαιτητικές αποφάσεις επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη, καθώς η νικήτρια εκτέλεσε 52 ελεύθερες βολές, έναντι 20 των αντιπάλων της.

Οι γονείς καταγγέλλουν επίσης τεχνικές ποινές σε βάρος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία υπέβαλε ένσταση. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε ζωντανά από το «Cyprus Live Events» στο YouTube και υπάρχει σχετικό οπτικό υλικό.

Καταγγελία για 10.000 ευρώ σε αγώνα στο εξωτερικό

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μαρτυρία πρώην διαιτητή για αναμέτρηση εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ξένος συνάδελφός του κατήγγειλε ότι δέχθηκε πρόταση να διαιτητεύσει με συγκεκριμένο τρόπο έναντι 10.000 ευρώ.

Η πληροφορία αυτή εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα περιστατικά που φέρονται να συνδέονται με τον μηχανισμό χειραγώγησης αγώνων.

Βρούτσης: Αναστολή χρηματοδότησης της ΕΟΚ

Οι δικαστικές εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει παρέμβαση της Πολιτείας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης της ΕΟΚ, εν αναμονή της εξέλιξης της έρευνας. Παράλληλα, ζητήθηκαν οικονομικοί και διοικητικοί έλεγχοι στην Ομοσπονδία.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ο ίδιος ο πρόεδρός της.

Οι απολογίες που ξεκινούν σήμερα αναμένεται να αποτελέσουν το επόμενο καθοριστικό βήμα στην αξιολόγηση των καταγγελιών, των χρηματικών ευρημάτων και των ψηφιακών πειστηρίων.

Οι έξι κατηγορούμενοι διατηρούν πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, ενώ η διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.