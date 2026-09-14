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Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του Μετρό & Τραμ σήμερα και αύριο 14 & 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωρά η ΣΤΑΣΥ.
Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:
Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)
από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,
από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,
από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &
από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.
Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,
από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,
από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,
από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,
από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,
από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,
από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,
από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &
από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.
Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:
προς Πικροδάφνη στη 01:40,
προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και
προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.
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