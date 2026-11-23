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Το 5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης είναι ένα από τα σχολεία που έχουν διαδραστικούς πίνακες διδασκαλίας, για τους οποίους το υπουργείο Παιδείας διέθεσε κονδύλι άνω των 148 εκατομμυρίων ευρώ. Έως πριν από λίγες μέρες, όμως, αυτό που δεν διέθετε ήταν αξιοπρεπείς τουαλέτες για τους μαθητές του. Χρειάστηκε να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και βίντεο που αποτύπωναν τη ντροπή στους χώρους υγιεινής για να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Δεν πρόκειται για μοναδικό παράδειγμα, αφού σχεδόν οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα έχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές τους: Σπασμένες τουαλέτες, σοβάδες που πέφτουν, αίθουσες που πλημμυρίζουν κάθε φορά που βρέχει, μαθήματα σε κοντέινερ, σχολικές μονάδες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν μεν, αλλά ποτέ δεν απέκτησαν ένα “κανονικό” κτίριο.

Στην Ελλάδα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, των 36 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης, των 262 δισ. του ΑΕΠ, των 9,8 δισ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα σχολεία εξακολουθούν να αποτελούν ανοιχτή πληγή. Την ώρα που οι ετήσιες εξοπλιστικές δαπάνες έχουν εκτοξευτεί σχεδόν στα 6 δισεκατομμύρια φέτος, από περίπου 1 δισεκατομμύριο το 2018, προκειμένου να θωρακιστεί η άμυνα της χώρας, οι τεράστιες και πιεστικές ανάγκες των σχολικών κτιρίων μπήκαν στο κάδρο μόλις πριν από δύο χρόνια και μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ανακαινίστηκαν 669 σχολεία στο σύνολο των 12.690, ποσοστό λίγο πάνω από το 5%.

Το «Μαριέττα Γιαννάκου» χρηματοδοτείται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τον Ιανουάριο αναμένεται να ανακοινωθεί ο κατάλογος των επόμενων 500 σχολείων για τα οποία θα ξεκινήσουν οι μελέτες για την ανακαίνισή τους.

Στο τέλος του προγράμματος, το 2028, με συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατομμυρίων, εκτιμάται ότι θα έχουν ανακαινιστεί σχεδόν 2.000 σχολεία, περίπου το 15% του συνόλου. Με αυτούς τους ρυθμούς απαιτούνται τουλάχιστον 25 χρόνια για την ανακαίνιση όλων των σχολείων – και αυτών που τώρα δεν έχουν μεγάλες ανάγκες, αλλά ο χρόνος, είναι βέβαιο, θα τις δημιουργήσει. Όπως εκτιμάται, η ανακαίνιση του συνόλου των σχολικών κτιρίων που έχουν ανάγκη παρεμβάσεων απαιτεί περίπου 2,5 δισ. Ευρώ.

Η ένταξη των σχολείων στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» γίνεται με την τελική ευθύνη του υπουργείου Παιδείας σε συμφωνία με τους δήμους και η διαδικασία κινείται από την Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) Α.Ε., τον δημόσιο φορέα ανέγερσης και εξοπλισμού δημοσίων κτιρίων, που εποπτεύεται, όμως, από το υπουργείο Υποδομών.

Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, όμως, παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης: σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αντιστοιχούσαν -το 2023- στο 3,8% του ΑΕΠ, έναντι 4,7 του μέσου όρου της Ε.Ε. Ως ποσοστό των συνολικών δημοσίων δαπανών ήταν περίπου στο 7,2%, «σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 9,5%», όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2025 – 2029, του υπουργείου Παιδείας.

Τα νερά της βροχής μπαίνουν από τα παράθυρα στο 23ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών

Η ευθύνη των συντηρήσεων και της αποκατάστασης προβλημάτων που προκύπτουν στις υποδομές των σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους. Ωστόσο, η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών εξ ορισμού ανήκει στο υπουργείο Παιδείας, αν και στο Στρατηγικό του Σχεδιασμό περιορίζει το ρόλο του «στον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτιριολογικό πρόγραμμα».

Κάπου εδώ, όμως, αρχίζει το μπαλάκι των ευθυνών: Το υπουργείο Παιδείας παραπέμπει στους δήμους για την άθλια εικόνα των περισσότερων σχολείων της χώρας, όπως έγινε πρόσφατα με το 5ο Γυμνάσιο της Ηλιούπολης. Οι δήμαρχοι με τη σειρά τους επικαλούνται την ανεπαρκή χρηματοδότηση, μια κατάσταση που αποδέχεται η κυβέρνηση, αφού μόλις προ ημερών, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό διπλασιασμός της κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων. Και αυτό, όμως, κρίνεται ανεπαρκές, αν λάβει κανείς υπόψη του, ότι, για παράδειγμα, σε μεγάλο δήμο της Αττικής που ο μαθητικός πληθυσμός αγγίζει τις 13.000, η χρηματοδότηση για τις συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων ανέρχεται περίπου στις 240.000 ευρώ και οι ετήσιες ανάγκες ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

«Η χρόνια υποχρηματοδότηση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση των σχολικών υποδομών. Πολλές σχολικές μονάδες λειτουργούν σε παλαιά κτίρια χωρίς επαρκή συντήρηση, με φθαρμένα κουφώματα, ελλιπή μόνωση και ανεπαρκή συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού και έλλειψη επαρκών προσαρμογών για μαθητές με αναπηρία, όπως ράμπες, ανελκυστήρες και κατάλληλες τουαλέτες», παραδέχεται το υπουργείο Παιδείας στο κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού του για το διάστημα 2025- 2029 για να προσθέσει ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται επικίνδυνες φθορές, όπως αποκόλληση σοβάδων, ενώ συχνή είναι η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών που δεν πληρούν σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης.

Παρά τα χαμηλά επίπεδα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τις μειωμένες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που περιορίζουν την ικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να εξασφαλίσει ένα ασφαλές, σύγχρονο και ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον, καταβάλλονται προσπάθειες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών».

Αυτές οι προσεκτικές διατυπώσεις αποκτούν εφιαλτικό περιεχόμενο στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στο 23ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών. Στις βροχές του Οκτωβρίου, τα θρανία μετακινήθηκαν όπως- όπως μέσα στις τάξεις, αφού το νερό έτρεχε στις αίθουσες, καθώς τα παράθυρα μπάζουν. Τα νερά μαζεύτηκαν, τα παράθυρα σφραγίστηκαν στα σημεία που χάσκουν με σιλικόνη, η οποία θα αντέξει μια- δυο βροχές και η κατάσταση θα επαναληφθεί.

Στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο των Αχαρνών όμως, οι περίπου 75 μαθητές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου και το σχολείο παρέμεινε κλειστό έως και την Παρασκευή, αφού η μυρωδιά από τα νεκρά ποντίκια που είχαν κάνει φωλιές στο κτίριο ήταν αφόρητη. Άνθρωποι και ποντίκια συνυπήρχαν επί τουλάχιστον έναν μήνα με όποιους κινδύνους συνεπάγεται αυτό και μάλιστα για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

«Τα τρωκτικά έκαναν φωλιές στο χώρο του σχολείου περνώντας από τα κοντινά, ακαθάριστα οικόπεδα», περιγράφει ο κ. Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σωκράτης.

«Ήρθαν από το δήμο, έβαλαν παγίδες αλλά δεν έγινε συστηματική μυοκτονία. Ποντίκια ψόφησαν μέσα από γυψοσανίδες, σε σωληνώσεις, όπου βρίσκονταν. Το αποτέλεσμα ήταν να μη μπορείς να σταθείς μέσα στο σχολείο από τη μυρωδιά της σήψης. Και αυτό είναι μια κατάσταση που είχε γίνει αντιληπτή από τις αρχές του Οκτωβρίου». Όπως περιγράφει ο ίδιος η κατάσταση σε πολλά σχολεία είναι τέτοια ώστε «να ντρέπεται και η ντροπή» και εξηγεί ότι δεν είναι μόνο κακοσυντηρημένα, αλλά και επικίνδυνα. «Γίνονται μπαλώματα και το πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών είναι τεράστιο. Μη βλέπετε μόνο την κατάσταση στις τουαλέτες, πολλές φορές δεν υπάρχει ούτε χαρτί», προσθέτει. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τα ποντίκια, δεν παρηγορεί κανέναν ο ισχυρισμός ότι βρίσκονταν στη στέγη και όχι στις αίθουσες…

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