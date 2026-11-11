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Μια νέα διαδρομή, αυτή τη φορά πέρα από τις εμπορικές κινηματογραφικές αίθουσες, ξεκινά για τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή, καθώς η ταινία διατίθεται πλέον δωρεάν για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε σχολεία, πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να την παρουσιάσουν στο κοινό τους.

Η απόφαση ελήφθη από τον σκηνοθέτη, σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής Tanweer και με τη στήριξη του Ιδρύματος ΚΙΚΠΕ, το οποίο είχε συμβάλει καθοριστικά στη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση της παραγωγής.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεγάλη εμπορική πορεία της ταινίας, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, έχει καταγράψει 823.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 27.000 στην Κύπρο, συγκεντρώνοντας συνολικά 850.000 θεατές στις δύο χώρες.

Για τον Γιάννη Σμαραγδή, η δωρεάν διάθεση αποτελεί έναν τρόπο ανταπόδοσης της αγάπης που, όπως επισημαίνει, έδειξε το κοινό στην ταινία, αλλά και μια ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι την προσωπικότητα και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Ποιοι μπορούν να προβάλλουν δωρεάν τον «Καποδίστρια»

Η δυνατότητα δωρεάν προβολής απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.

Συγκεκριμένα, αφορά σε σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, εκκλησίες και μοναστήρια, καθώς και σε ελληνικές πρεσβείες και κοινότητες του εξωτερικού.

Η ταινία διατίθεται επίσης χωρίς χρέωση στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε δράσεις πολιτιστικής προβολής και διπλωματίας.

Στόχος είναι το έργο να αποκτήσει μια δεύτερη ζωή μέσα από οργανωμένες προβολές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσεγγίζοντας κοινό που δεν είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει στους κινηματογράφους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους, καθώς οι συντελεστές επιδιώκουν η κινηματογραφική αφήγηση να αποτελέσει αφορμή για μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από τη νεότερη ελληνική ιστορία.

Η μεγάλη πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ο «Καποδίστριας» κατάφερε να προσελκύσει σημαντικό αριθμό θεατών, ενώ η ανταπόκριση δεν περιορίστηκε στην ελληνική αγορά.

Η ταινία προβλήθηκε σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας, με τις προβολές να συγκεντρώνουν ενδιαφέρον και από τις κοινότητες της ελληνικής ομογένειας.

Ενδεικτική είναι η πορεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραγωγής, κατά τη διάρκεια μίας ημέρας προβολής σε 600 κινηματογραφικές αίθουσες, η ταινία κατέλαβε τη δέκατη θέση στην κατάταξη εισιτηρίων της αμερικανικής αγοράς.

Στο Σικάγο, όπου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα, η αίθουσα των 800 θέσεων του κινηματογραφικού συγκροτήματος φέρεται να κατέγραψε ρεκόρ προσέλευσης για τα 50 χρόνια λειτουργίας της.

Η παραγωγή έχει επίσης επισημάνει τη συναισθηματική ανταπόκριση του κοινού σε πολλές προβολές, με θεατές να χειροκροτούν στο τέλος της ταινίας.

Παρά τις διαφορετικές κριτικές που δέχθηκε το έργο, ο σκηνοθέτης έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για τη σχέση που ανέπτυξε η ταινία με τους θεατές.

Απαντώντας μάλιστα στην αρνητική κριτική, επέλεξε τη χαρακτηριστική ποιητική φράση: «Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος».

Η συγκίνηση των μαθητών στην Κέρκυρα

Ξεχωριστή θέση στην απόφαση για τη δωρεάν διάθεση κατέχει η ανταπόκριση της μαθητικής κοινότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προβολές που πραγματοποιήθηκαν για μαθητές λυκείων στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο δράσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε κείμενό της, η κυρία Κομπολίτη περιγράφει την εμπειρία από την προβολή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο χειροκρότημα των μαθητών αλλά και στην προσήλωση με την οποία παρακολούθησαν την ταινία.

Όπως αναφέρει, εκατοντάδες παιδιά παρέμειναν συγκεντρωμένα στην οθόνη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που την εντυπωσίασε.

Η ίδια σημειώνει ότι δεν μπορεί να γνωρίζει πόσοι μαθητές θα αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Καποδίστρια ή σε ποιον βαθμό θα επηρεαστούν από την ιστορία του.

Εκτιμά, ωστόσο, ότι η επαφή τους με την ταινία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία προβληματισμού, αναζήτησης και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για την ιστορία της Ελλάδας.

Κατά την ίδια, η απόφαση του σκηνοθέτη να προσφέρει δωρεάν το έργο στους νέους αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει σε περισσότερους μαθητές να προσεγγίσουν την ιστορική προσωπικότητα του πρώτου Κυβερνήτη μέσα από την κινηματογραφική τέχνη.

Πώς μπορούν οι φορείς να ζητήσουν δωρεάν προβολή

Η διάθεση του «Καποδίστρια» για μη εμπορικές προβολές έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ αρκετοί φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Όσοι εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί επιθυμούν να προβάλουν την ταινία μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση alexfilm@otenet.gr, με υπεύθυνο τον Πάνο Λαμπρόπουλο.

Η δυνατότητα αυτή καλύπτει σχολικές μονάδες, πανεπιστήμια, δήμους, βιβλιοθήκες, πολιτιστικές οργανώσεις, εκκλησιαστικούς φορείς και ελληνικές κοινότητες.

Για τις εμπορικές προβολές με εισιτήριο, οι ενδιαφερόμενες κινηματογραφικές αίθουσες πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία διανομής Tanweer.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι η πρώτη του Γιάννη Σμαραγδή.

Και παλαιότερες δημιουργίες του, όπως οι «Καλή σου νύχτα κυρ Αλέξανδρε», «Καβάφης», «El Greco», «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» και «Καζαντζάκης», διατίθενται επίσης δωρεάν για πολιτιστικούς σκοπούς.

Με αυτόν τον τρόπο, ο σκηνοθέτης επιδιώκει να διατηρεί ενεργή την παρουσία των έργων του στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, πέρα από τον εμπορικό κύκλο εκμετάλλευσής τους.

Μετά τον Καποδίστρια έρχεται ο «Γέρος του Μοριά»

Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Σμαραγδής προετοιμάζει το επόμενο μεγάλο κινηματογραφικό του εγχείρημα, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Η νέα ταινία, με τίτλο «Ο Γέρος του Μοριά», βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προπαρασκευής, καθώς το σενάριο έχει ολοκληρωθεί και αναζητούνται οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι για την υλοποίησή της.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται για μια παραγωγή ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας για τα ελληνικά κινηματογραφικά δεδομένα, με φιλοδοξία να ξεπεράσει ακόμη και τον «Καποδίστρια» ως προς το μέγεθος και τις απαιτήσεις της.

Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ο καθοριστικός ρόλος του στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση χρηματοδότησης, καθώς ο «Καποδίστριας» είχε αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία παραγωγής του.

Για την ώρα, πάντως, η προτεραιότητα είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση του κοινού στην ήδη ολοκληρωμένη ταινία.

Με τη δωρεάν διάθεση του «Καποδίστρια», ο Γιάννης Σμαραγδής επιχειρεί να μετατρέψει μια μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία σε ένα διαρκώς διαθέσιμο εργαλείο πολιτισμού και ιστορικής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού.