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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 843 σύγχρονων διαβάσεων πεζών κοντά σε σχολικές εγκαταστάσεις σε 107 Δήμους της Ελλάδας. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 78 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2026.

Κεντρική επιδίωξη της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας των μαθητών κατά τις καθημερινές μετακινήσεις τους από και προς το σχολείο. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, τα οποία κάνουν τις διαβάσεις περισσότερο ορατές και ειδοποιούν εγκαίρως τους οδηγούς όταν υπάρχουν πεζοί.

Οι διαβάσεις που βρίσκονται κοντά σε σχολικά συγκροτήματα θεωρούνται σημεία ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς η προστασία των παιδιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη αντίληψη της παρουσίας τους από τους διερχόμενους οδηγούς. Η ενισχυμένη φωτεινή σήμανση και η καλύτερη ορατότητα εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, κυρίως όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής ή οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την οδήγηση.

Στη σημασία του προγράμματος αναφέρθηκε, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα.

Όπως επισήμανε, η προστασία των παιδιών στους δρόμους αποτελεί συλλογική ευθύνη, ενώ η εγκατάσταση 843 έξυπνων διαβάσεων σε 107 Δήμους αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για τη δημιουργία ασφαλέστερων σχολικών διαδρομών.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη λειτουργία των φωτεινών ενδείξεων και των μηχανισμών έγκαιρης ειδοποίησης, εξηγώντας ότι βοηθούν τους οδηγούς να εντοπίζουν εγκαίρως τους πεζούς ακόμη και όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η προστασία των παιδιών στους δρόμους γύρω από τα σχολεία και να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια οι οικογένειές τους.

Ο κ. Παπαστεργίου συνέδεσε την υλοποίηση της παρέμβασης με τη δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για ασφαλέστερες καθημερινές μετακινήσεις των μαθητών σε ολόκληρη τη χώρα, μέσα από συγκεκριμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

Πώς λειτουργούν οι έξυπνες σχολικές διαβάσεις

Την ευθύνη υλοποίησης του έργου έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με ευρωπαϊκούς πόρους του NextGenerationEU, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν συνολικά 107 Δήμους, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, από τον Πύργο της Ηλείας μέχρι τον Δήμο Τρικκαίων.

Η λειτουργία των νέων διαβάσεων βασίζεται σε σύστημα που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις εντοπιστεί πεζός. Ειδικά φωτιστικά στοιχεία τεχνολογίας LED, τοποθετημένα μέσα στο οδόστρωμα, φωτίζουν τόσο το σημείο διέλευσης όσο και τον χώρο όπου περιμένουν οι πεζοί στο πεζοδρόμιο.

Ταυτόχρονα τίθενται σε λειτουργία κατακόρυφες φωτεινές πινακίδες LED, οι οποίες ενημερώνουν τους οδηγούς ότι κάποιος πεζός διασχίζει τον δρόμο ή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και ετοιμάζεται να περάσει απέναντι.

Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό επιδιώκεται η έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων οχημάτων, ώστε οι οδηγοί να έχουν περισσότερο χρόνο να αντιδράσουν και να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους.

Η φωτεινή υποβοήθηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε δρόμους με περιορισμένο φωτισμό, αλλά και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, όπως όταν επικρατούν βροχόπτωση ή ομίχλη.

Η καλύτερη αναγνώριση των πεζών από μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και στην ασφαλέστερη διέλευση των μαθητών. Επιπλέον, τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαθέτουν ενεργειακή αυτονομία, καθώς η ηλεκτροδότησή τους θα εξασφαλίζεται μέσω ηλιακών συλλεκτών κατάλληλης δυναμικότητας.

Αισθητήρες και συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην προστασία των μαθητών, καθώς προβλέπει και τη δημιουργία υποδομών για τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων κυκλοφορίας. Σταθεροί αισθητήρες, εγκατεστημένοι κοντά στις νέες διαβάσεις, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καταγράφοντας πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με τις κυκλοφοριακές συνθήκες όσο και με περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να αξιοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση της κυκλοφορίας και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την πρόληψη ή τον περιορισμό της συμφόρησης στο αστικό οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση των οχημάτων.

Η πρόσβαση στα στοιχεία θα είναι διαθέσιμη τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και ξεχωριστά για κάθε Δήμο, παρέχοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες αναλυτικότερη εικόνα της κατάστασης στους δρόμους.

Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις μεταβολές στην κυκλοφορία, να εντοπίζουν σημεία όπου εμφανίζονται προβλήματα και να αξιοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κίνησης.

Συνολικά, η εγκατάσταση των έξυπνων σχολικών διαβάσεων συνδυάζει την αναβάθμιση της ασφάλειας των παιδιών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη οργάνωση της κυκλοφορίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τη λειτουργία των σύγχρονων πόλεων.