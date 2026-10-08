Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βίσση, με τον γνωστό συνθέτη να προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, σε νομικές ενέργειες προκειμένου να απαγορεύσει στην τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο εξής τα τραγούδια του.

Συγκεκριμένα, χθες ο Νίκος Καρβέλας κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας Βίσση με τα οποία της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει.

Ο Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της Άννας Βίσση. Πρόκειται για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του ρεπερτορίου της. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και τις οικονομικές διαφωνίες που ακολούθησαν, με τις δύο πλευρές να έχουν ανταλλάξει ανακοινώσεις και αιχμές.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr