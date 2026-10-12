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«Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει» τραγούδαγαν Νίκος Καρβέλας και Άννα Βίσση το 1990, στο τραγούδι που είχε γράψει ο πρώτος και η μοίρα το φέρνει τώρα, τη… μέτρηση αυτή να την κάνει ο ίδιος. Αυτή τη φορά για το ραντεβού του με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, οι οποίοι του έχουν δώσει διορία 20 ημερών για να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που τεκμηριώνονται εισοδήματα ύψους 850.000 ευρώ που έχει δηλώσει. «Αντίστροφη μέτρηση» και για την Άννα Βίσση, καθώς ο φορολογικός έλεγχος έχει ξεκινήσει και στα δικά της πεπραγμένα.

Μισός αιώνας κοινής πορείας πλέον περνά (και) μέσα από… τιμολόγια…

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι ελεγκτές ξεκίνησαν από τις δύο συναυλίες της τραγουδίστριας στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η ΙΚΕ που τις διοργάνωσε (και η οποία πάντως δεν ανήκει στην τραγουδίστρια) φέρεται να μην απέδωσε ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ. Δεύτερο πεδίο που ερευνάται είναι η ευρωπαϊκή περιοδεία του Οκτωβρίου 2025 σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες. Οι εταιρείες που τη διοργάνωσαν περιγράφονται ως ετερόρρυθμες, συμφερόντων της Άννας Βίσση, με μη δηλωθέντα ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για τη διετία 2024–2025. Σε τρίτο επίπεδο, εξετάζονται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιρειών που επίσης φέρονται να συνδέονται μαζί της.

Ξεχωριστό κεφάλαιο είναι η συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς ελέγχονται συμβάσεις καλλιτεχνών και τεχνικών, εισιτήρια και προσκλήσεις, πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων και τιμολόγια προς χορηγούς. Στόχος των διασταυρώσεων είναι να αντιπαραβληθούν οι εισπράξεις και οι δαπάνες με τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις.

Ο Καρβέλας και τα 850.000 ευρώ

Σε ό,τι αφορά τώρα τα «επίμαχες» 850.000 ευρώ για τον Νίκο Καρβέλα, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του, ώστε να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες. Εκείνος φέρεται να αντέδρασε, να ακολούθησε ένταση και οι ελεγκτές να αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση. Ακολούθησε ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο ίδιος υπέβαλε εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία περιέλαβε εισοδήματα 850.000 ευρώ.

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