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Oι κάτοικοι σε Πήλιο και Σκιάθο μετρούν τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία της 28ης Οκτωβρίου. Πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ οι κάτοικοι πέρασαν δύσκολες ώρες, καθώς ορμητικά νερά διέσχιζαν τους οικισμούς και προκαλούσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Πλέον, προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Στο Νότιο Πήλιο, ο Πλατανιάς βρέθηκε αντιμέτωπος με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Τα ορμητικά νερά κατέκλυσαν δρόμους, αυλές, καταστήματα και κατοικίες, ενώ η υπερχείλιση χειμάρρων προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση σε τμήματα του οικισμού.

Xθες ενεργοποιήθηκε το 112, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους για να προστατευθούν από τις πλημμύρες.

Την ένταση του φαινομένου και τα προβλήματα που άφησε πίσω του περιέγραψε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός. «Ήταν σφοδρό φαινόμενο, θεομηνία. Ευτυχώς διήρκεσε μερικές ώρες», ανέφερε στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Πλατανιά, στη Μηλίνα και στο Χόρτο.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα με το νερό, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στον Πλατανιά. Όπως ανέφερε, η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα δύο μέτρα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πλημμύρας που έπληξε την περιοχή.

Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν στη Μηλίνα και στο Χόρτο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα ορμητικά νερά να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών. Την ίδια ώρα, στη Μακρινίτσα, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε επίσης πλημμυρικά φαινόμενα, με τους χειμάρρους να παρασύρουν υλικά μέσα από τους δρόμους του χωριού.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και στη Σκιάθο

Στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να διακοπεί χθες η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον δρόμο Σκιάθου – Κουκουναριών, όπου η Αστυνομία είχε επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος.

Η κυκλοφορία στον συγκεκριμένο δρόμο αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 18:30, καθώς τα φαινόμενα εξασθένησαν. Ωστόσο, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυρές βροχές και οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες σε σημεία του οδικού δικτύου.

Μεγάλη ήταν η ανησυχία και στην περιοχή του Πλατανιά της Σκιάθου, όπου η στάθμη του νερού στο ρέμα ανέβηκε επικίνδυνα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις. Ενδεικτική της έντασης της κακοκαιρίας είναι η ποσότητα βροχής που καταγράφηκε μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, στην Πορταριά έπεσαν 111,6 χιλιοστά βροχής, στη Ζαγορά 104,4 χιλιοστά και στη Σκιάθο 102,2 χιλιοστά.