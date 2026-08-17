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Ξεκίνησε και θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου 2026 η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Kασσάνδρας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ppros-hal@pkm.gov.gr), είτε μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας ή ΕΛΤΑ, είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής (Διοικητήριο 1ος όροφος – Τ.Κ. 631 00, τηλ: 23713 51401).

Η επιχορήγηση παρέχεται κατά εφαρμογή του Νόμου 4797/2021(Α’66) και οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή Κρατικής Αρωγής να διενεργήσει αυτοψία την επιχείρησή τους με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών:

Ως «Δικαιούχοι κρατικής αρωγής», νοούνται :

– «Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.

– «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές εντός εύλογου διαστήματος, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση του προσδιορισμού και της εκτίμησης της ζημιάς, καθώς και για τη διαπίστωση της οικονομικής δραστηριότητας στη δηλωθείσα εγκατάσταση κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές μετά την 26.09.2021 δεν καλύπτονται πλέον από την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αλλά αρμόδια γι’ αυτές είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).

Καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη

Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσυσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις.

Την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στο πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, που αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσανδρείας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.

«Με τα σημερινά δεδομένα και με βάση τις πρώτες καταγραφές φαίνεται πως κάηκαν ολοσχερώς δύο – τρία σπίτια, ενώ άλλα έξι – επτά έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά. Επίσης, η περίμετρος της καμένης έκτασης ανέρχεται σε περίπου 2.500 στρέμματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης.

Υπογράμμισε, δε, πως στη σύσκεψη της Τετάρτης με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου θα τεθεί επί τάπητος η «επόμενη μέρα της πυρκαγιάς», διότι προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, που ωστόσο λειτουργεί, αλλά και στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, ενώ απαιτούνται άμεσα καθαρισμοί στο πεδίο και αντιπλημμυρικά έργα.

«Εμείς από πλευράς αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής θα ζητήσουμε να γίνει άμεσα η συλλογή των καμένων, να καθαριστούν τα ρέματα και να δημιουργηθούν αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη Σίβηρη», συμπλήρωσε ο Γιάννης Κουφίδης.

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