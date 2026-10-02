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Εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών Αρχών της Κατερίνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 17 άτομα σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα τους, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 άτομα.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως προσέλκυαν πολίτες ώστε να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα με το «δέλεαρ» των υψηλών αποδόσεων. Λειτουργούσαν, δε, με χαρακτηριστικά «πυραμίδας», καθώς οι επενδυτές καλούνταν να προσελκύσουν με τη σειρά τους άλλα άτομα ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά και άλλα πειστήρια. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές Αρχές.

Για την υπόθεση αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

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