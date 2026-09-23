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Στη σύλληψη του ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την κατάρρευση επενδυτικών funds, η οποία έχει εξανεμίσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια επενδυτών, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές.

Ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της χρηματιστηριακής Tera Yatirim Menkul Degerler AS, είχε τεθεί υπό κράτηση στις 19 Σεπτεμβρίου και συνελήφθη επισήμως τα ξημερώματα της Τετάρτης, μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tera, Κερέμ Αλκίν και Εμρέ Αλκίν, καθώς και ακόμη ένα στέλεχος της εταιρείας, τον Αλπέρ Οζτούρκ, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο Κερέμ Αλκίν, ο οποίος αποχώρησε πέρυσι από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, είχε διατελέσει πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024. Ο αδελφός του, Εμρέ, είναι γνωστός οικονομολόγος και τηλεοπτικός σχολιαστής με συχνή παρουσία στα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη επίσης ο πρόεδρος της Pusula Finans Holding AS, Σερντάρ Τουρχάν, σύμφωνα με το NTV.

Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και έρευνα για μεταφορές χρημάτων

Οι τουρκικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με στελέχη αρκετών χρηματοοικονομικών εταιρειών, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί σε συναλλαγές που θα μπορούσαν να μειώσουν την περιουσία συγκεκριμένων στελεχών, των συζύγων τους και στενών συγγενών τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Οι εισαγγελικές Αρχές έχουν επίσης ζητήσει στοιχεία για μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό από το 2024, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν εκτός Τουρκίας.

Τα funds που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είχαν προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιώτες επενδυτές, συγκεντρώνοντας σημαντικό μέρος των τοποθετήσεών τους σε μη ρευστοποιήσιμες μετοχές με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά.

Η μικρή ποσότητα διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών καθιστούσε ευκολότερη την απότομη άνοδο των τιμών τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με ειδικούς του χρηματοοικονομικού κλάδου που εξέτασαν τις συναλλαγές, τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνταν ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία στη συνέχεια επανεπενδύονταν στις ίδιες μετοχές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας έχει περιγράψει το συγκεκριμένο μοντέλο ως «τύπου Ponzi».

Αφέθηκε ελεύθερος ο πρόεδρος της Bulls Yatirim

Την Τετάρτη, η Bulls Yatirim Menkul Degerler ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρός της, Κεμάλ Ακαγιά, ο οποίος είχε επίσης τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τα funds, αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέθεσε στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο Ακαγιά δήλωσε στις εισαγγελικές Αρχές ότι η Bulls Yatirim δεν έχει καμία εμπλοκή σε δομές επενδυτικών κεφαλαίων τύπου «Ponzi» ή «πυραμίδας».

Στο επίκεντρο του σκανδάλου η Tera

Η Tera βρίσκεται στην καρδιά της υπόθεσης. Πρόκειται για μια χρηματιστηριακή και εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, σχετικά άγνωστη μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η μετοχή της οποίας είχε καταγράψει άνοδο άνω του 50.000% στο αποκορύφωμά της, μόλις τέσσερα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν κατάφερε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, μετά τις μαζικές εκροές κεφαλαίων.

Η ανακοίνωση πυροδότησε εκτεταμένο πανικό μεταξύ των επενδυτών και προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις μετοχές.

Ρευστοποίηση 131 funds με 455.758 επενδυτές

Ως απάντηση στην κρίση, η τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διέταξε τη ρευστοποίηση 131 funds που διαχειρίζονται επτά εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Tera.

Σύμφωνα με την εποπτική Αρχή, στα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια συμμετέχουν συνολικά 455.758 φυσικά πρόσωπα.

Οι πιέσεις στα funds είχαν αρχίσει να εντείνονται ήδη από τον Αύγουστο, όταν οι ρυθμιστικές Αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες για επενδυτικά κεφάλαια που είχαν συγκεντρωμένες θέσεις σε εταιρείες με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά μετοχών.

Οι νέοι κανόνες ανάγκασαν ορισμένους διαχειριστές να αρχίσουν να κλείνουν τις συγκεκριμένες θέσεις, αυξάνοντας τις πιέσεις στην αγορά.

Βουτιά 12% στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης

Οι αναταράξεις έχουν πλέον μεταφερθεί ευρύτερα στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Ο Borsa Istanbul All Shares Index έχει υποχωρήσει κατά 12% από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ περίπου 50 μετοχές του δείκτη έχουν χάσει 40% ή περισσότερο στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση έχει εξελιχθεί έτσι σε μία από τις σοβαρότερες αναταράξεις στην τουρκική αγορά κεφαλαίων, με τις Αρχές να διερευνούν τόσο τη δομή και τις συναλλαγές των εμπλεκόμενων funds όσο και το ενδεχόμενο μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.

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