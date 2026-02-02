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Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ενεργοποιήσει την πλατφόρμα «Μεγάλος Αδελφός», η οποία καταγράφει όλες τις οφειλές των φυσικών και νομικών προσώπων και πλέον θα βρίσκεται στα χέρια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, servicers και εταιρειών leasing. Η πλατφόρμα αυτή αποκαλύπτει το χρέος κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως αν αφορά τράπεζες ή άλλες υποχρεώσεις όπως λογαριασμοί για φως, νερό, τηλέφωνο ή ενοίκια.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκινά από την Τράπεζα της Ελλάδας και υλοποιείται μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (ΚΜΠ), που είναι ήδη ενεργό και συνιστά μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων. Το ΚΜΠ συγκεντρώνει, πέρα από τα χρέη προς τις τράπεζες, τις οφειλές και στις εταιρείες διαχείρισης, που πλέον έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο τμήμα του ιδιωτικού χρέους. Το ΚΜΠ διαφέρει από τον «Τειρεσία» στο ότι δεν αξιολογεί τη συναλλακτική συμπεριφορά των οφειλετών και δεν εκδίδει βαθμολογία, αλλά απλώς συγκεντρώνει τα στοιχεία οφειλών.

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι servicers και οι εταιρείες leasing μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα των οφειλών του κάθε πολίτη και ανάλογα με τη «διαχείρισή» του και την εξυπηρέτηση των χρεών του, να διαμορφώνουν εξατομικευμένα προϊόντα χορηγήσεων, όπως δάνεια που θα είναι προσαρμοσμένα στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πελάτη.

Το ΚΜΠ καταγράφει και αποθηκεύει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των εξασφαλίσεων, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες για κάθε μορφή πίστωσης, από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή λειτουργούν με υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Κάθε οφειλέτης μπορεί να δει την πιστωτική του κατάσταση μέσω της Πιστωτικής Έκθεσης, η οποία χορηγείται δωρεάν μετά από αίτηση, και έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει τα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης.

Επιπλέον, αναμένονται και άλλα Μητρώα που θα αφορούν τα χρέη των πολιτών. Το Μητρώο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΜΠΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2026, θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο. Το ΜΠΑ θα διασυνδεθεί με το ΚΜΠ και με το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (ΜΠΙΧ), έτσι ώστε να παρέχεται μία συνολική εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Ειδικά για τους πολίτες που έχουν καθαρό πιστωτικό προφίλ, θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού φερεγγυότητας, το οποίο θα τους επιτρέπει, θεωρητικά, να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για ενοίκια ή άλλες συμφωνίες με ιδιώτες ή χρηματοδοτικούς φορείς, σε αντίθεση με εκείνους που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

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