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Δέκα χρόνια αντί για έξι θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την επέκταση και βελτίωση της ρύθμισης παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως ανάχωμα στις πιέσεις της κρίσης, δίνοντας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μεγαλύτερη άνεση και περισσότερο χρόνο για να εξοφλήσουν τα παλιά τους χρέη.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά έναν χρόνο, καθώς στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέη έως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20ής Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως.

Η αλλαγή αφορά και όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις. Μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή παραμένει στα 30 ευρώ, ενώ η αίτηση ένταξης θα μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027, έξι μήνες αργότερα από την προηγούμενη προθεσμία, που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στο 5,84%, όσο και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Δεν πρόκειται, επομένως, για άτοκη διευκόλυνση ή διαγραφή χρέους: το βασικό όφελος είναι ότι η αποπληρωμή απλώνεται σε περισσότερους μήνες, περιορίζοντας το ποσό κάθε δόσης. Το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει σταθερό με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε να μην αυξηθεί μαζί με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όσοι έχουν εντάξει παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορούν να τις μεταφέρουν στις 120. Έτσι, η δυνατότητα αφορά όσους βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις, αλλά όχι όσους είχαν σπεύσει να ρυθμίσουν τις ίδιες παλιές οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όσοι έχουν παράλληλα νεότερα χρέη, από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, θα πρέπει να τα εξοφλήσουν ή να τα εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, παράλληλα με την αποπληρωμή των παλαιότερων οφειλών στις 120 δόσεις.

Η αγορά ζητά επίσης να προβλεφθεί κούρεμα των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τις αρχικές οφειλές. Ενδεικτικά, από τα 52,5 δισ. ευρώ των χρεών προς τον ΕΦΚΑ, τα 22,2 δισ. ευρώ αφορούν προσαυξήσεις. Η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει διαγραφή τους.

Εναλλακτική για όσους έχουν συνολικά χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες ή τους servicers παραμένει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου προβλέπονται έως 240 δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Το όριο οφειλής για την ένταξη έχει μειωθεί από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας με ρευστοποίηση άλλης περιουσίας και αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων. Η νέα δυνατότητα τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Μέχρι χθες, είχαν ενταχθεί στις 72 δόσεις περίπου 23.000 οφειλέτες για χρέη προς την εφορία και 13.000 για οφειλές στον ΕΦΚΑ. Με δεδομένο ότι η περίμετρος των δυνητικά ωφελούμενων είχε προσδιοριστεί σε περίπου 1,33 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα, η συμμετοχή ήταν περιορισμένη. Η διεύρυνση της ρύθμισης σε 120 δόσεις και η ένταξη οφειλών του 2024 επιχειρούν να κάνουν το πλαίσιο πιο ελκυστικό για τους οφειλέτες.

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