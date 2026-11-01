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Με ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεκινά ο Νοέμβριος, καθώς ένα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας, που κινείται από την Ιταλία προς την Ελλάδα, προκαλεί σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις από την Κυριακή (1/11) τουλάχιστον έως τη Δευτέρα (2/11).

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ακολουθώντας τη γεωγραφική κατανομή της λεγόμενης κακοκαιρίας τύπου «Π», όπως γράφει το protothema.gr.

Το μεγαλύτερο βάρος της επιδείνωσης αναμένεται να δεχθούν η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή στο ενδεχόμενο να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Οι περιοχές με τα ισχυρότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν διαδοχικά αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα:

Νησιά Ιονίου: Έντονα φαινόμενα έως το μεσημέρι.

Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία: Καταιγίδες από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Επιδείνωση από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Δωδεκάνησα: Ισχυρά φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες.

Οι βροχοπτώσεις ενδέχεται κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα έντονες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Νέες καταιγίδες στα δυτικά

Η κακοκαιρία θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα, με τις ισχυρότερες βροχοπτώσεις να επικεντρώνονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα νησιά του Ιονίου αναμένονται κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα από τις πρωινές ώρες.

Από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στα Δωδεκάνησα, οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως τις βραδινές ώρες.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ καλύπτει, προς το παρόν, το διάστημα έως και τη Δευτέρα.

Τσατραφύλλιας: Πού μεταφέρεται η κακοκαιρία την Τρίτη

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την Τρίτη (3/11) δείχνει ότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν υποχωρήσει πλήρως.

Αρχικά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Αττική: Πιθανές τοπικές βροχές χωρίς έντονη επιδείνωση

Για την Αττική, τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν, μέχρι στιγμής, αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.

Όπως επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, τοπικές βροχές δεν αποκλείονται, ωστόσο δεν διαφαίνεται ιδιαίτερα έντονη μεταβολή του καιρού στο λεκανοπέδιο.

Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί με βάση την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού και τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου οι καταιγίδες μπορεί να συνοδευτούν από μεγάλες ποσότητες βροχής σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να παρακολουθούν τις επίσημες μετεωρολογικές ενημερώσεις, καθώς η ένταση και η κατανομή των φαινομένων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.