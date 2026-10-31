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Με ένα νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων κάνει ποδαρικό ο Νοέμβριος, καθώς μεγάλο μέρος της χώρας αναμένεται να επηρεαστεί από βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την Ιταλία. Τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (1/11), ενώ η επιδείνωση προβλέπεται να διατηρηθεί έως και την Τρίτη (3/11).

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr, η νέα κακοκαιρία θα έχει χαρακτηριστικά τύπου «Π», καθώς οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα βρίσκονται κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ σε ορισμένες περιοχές υπάρχει πιθανότητα να καταγραφούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Από το Ιόνιο ξεκινά η κακοκαιρία

Το πρώτο κύμα έντονων φαινομένων θα επηρεάσει από τις πρωινές ώρες της Κυριακής το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Νέος γύρος ισχυρών βροχών στα δυτικά

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με τις καταιγίδες να επηρεάζουν διαφορετικές περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Από το πρωί, το Ιόνιο, η δυτική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στο επίκεντρο ισχυρών βροχών και καταιγίδων, οι οποίες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Από το απόγευμα και μέχρι αργά τη νύχτα, τα εντονότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το βράδυ.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο τα έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει και την Τρίτη, με τη γεωγραφική κατανομή των ισχυρών φαινομένων να αλλάζει σταδιακά.

Αρχικά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα.

Στη συνέχεια, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις θα μετατοπιστούν προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Τι προβλέπεται για την Αττική

Η Αττική δεν περιλαμβάνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο καιρός θα παραμείνει εντελώς ανεπηρέαστος.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, χωρίς πάντως να προκύπτουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για ιδιαίτερα έντονη επιδείνωση στην περιοχή.

Πού χρειάζεται αυξημένη προσοχή

Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, καθώς δεν αποκλείεται μεγάλη ποσότητα βροχής να πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το ενδεχόμενο τοπικών χαλαζοπτώσεων αποτελεί επίσης παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς η ακριβής ένταση και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων θα επανεκτιμηθούν με βάση τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί έως την Τρίτη, με τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την εκδήλωση έντονων φαινομένων.