Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκε επιχειρηματίας στην Κηφισιά, όταν διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν παραβιάσει το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των ψυγείων του κρεοπωλείου του, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για περιστατικό που παραπέμπει σε ανάλογες κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες έχουν καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Γιώργος Μπούμπας, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ πώς έγινε αντιληπτή η επίθεση, εξηγώντας ότι αρχικά οι εργαζόμενοι θεώρησαν πως επρόκειτο για τεχνική βλάβη.

«Με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 4 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμπα, οι δράστες είχαν ρυθμίσει τη θερμοκρασία των ψυγείων στους 150 βαθμούς Κελσίου, ενώ το προσωπικό αδυνατούσε να παρέμβει χειροκίνητα, καθώς δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου.

«Ο ψυκτικός που ήρθε αναρωτήθηκε αν προκλήθηκε από πτώση τάσης αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μας είπε “είστε χακαρισμένοι” και κατάφερε να πάρει τον επανέλεγχο μετά από 2 ώρες», εξήγησε.

Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι ανάλογη επίθεση σημειώθηκε σε ακόμη δύο επιχειρήσεις της περιοχής, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο τεχνικός. Όπως πρόσθεσε, και οι τρεις επιχειρήσεις συνεργάζονταν με την ίδια τρίτη εταιρεία ψυκτικών για λόγους διασφάλισης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως τα νεότερα ψυκτικά συστήματα που διαθέτουν ασύρματη σύνδεση, σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοτέρ.

«Τα παλαιά μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πρόβλημα που έχουν ασύρματο δίκτυο. Εμείς απενεργοποιήσαμε το wi-fi και θα σκεφτεί ο τεχνικός τι λύση μπορεί να βρεθεί μόνιμη», σημείωσε.

Πάντως, ο κ. Μπούμπας διευκρίνισε ότι, παρά την παραβίαση του συστήματος και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε ακραία επίπεδα, τα ψυγεία δεν έφτασαν ποτέ στην πράξη τους 150 βαθμούς Κελσίου.