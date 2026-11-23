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Το δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους τρεις εκ των έξι κατηγορούμενων που πέρασαν τη πύλη των δικαστηρίων για να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών κατηγοριών.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Protothema.gr, στη φυλακή οδηγήθηκαν τα δύο τραπεζικά στελέχη υποκαταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική, κι ένας διαχειριστής εταιρείας ως “αχυράνθρωπος“.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή και πως όλα είναι απολύτως νόμιμα.

Φέρεται ωστόσο να υποστήριξε πως η μόνη εμπλοκή του “αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται”, για τις οποίες έστειλε, όπως είπε, τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. “Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμενους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιθετα οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, (τρεις γυναίκες) που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Να σημειωθεί ότι αύριο, Τρίτη, αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους αποδίδεται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.