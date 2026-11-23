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Ένα μαγνητάκι των 2 ευρώ έφερε πρόστιμο 1.000 ευρώ σε εταιρεία που διατηρούσε περίπτερο με είδη δώρων στον Μύλο των Ξωτικών, στα Τρίκαλα. Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ελεγκτές της εφορίας είδαν μια πελάτισσα να πληρώνει για το αναμνηστικό και να το παίρνει χωρίς απόδειξη. Όταν ενημέρωσαν την πωλήτρια για την παράβαση, εκείνη τους είπε ότι η πελάτισσα είχε επιστρέψει ένα άλλο προϊόν ίδιας αξίας και είχε πάρει στη θέση του το μαγνητάκι.

Οι ελεγκτές ζήτησαν το πιστωτικό λιανικής, το παραστατικό που θα έδειχνε την επιστροφή του πρώτου προϊόντος. Η πωλήτρια τους είπε ότι δεν το είχε εκδώσει. Η εταιρεία υποστήριξε στη συνέχεια ότι για το αρχικό προϊόν είχε ήδη κοπεί απόδειξη και ότι μια δεύτερη απόδειξη θα δημιουργούσε έλλειμμα στο ταμείο.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας με την απόφαση 1475/2025, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Στην έκθεση ελέγχου είχε καταγραφεί ότι η πελάτισσα πλήρωσε τα 2 ευρώ εκείνη τη στιγμή, ενώ η εταιρεία δεν προσκόμισε στοιχεία που να ανατρέπουν το πόρισμα των ελεγκτών.

Όταν το κατάστημα δέχεται πίσω ένα προϊόν και δίνει άλλο στη θέση του, εκδίδει πιστωτικό λιανικής για το είδος που επιστρέφεται και νέα απόδειξη για εκείνο που παραδίδει. Αν, για παράδειγμα, επιστραφεί ένα δώρο των 30 ευρώ και ο πελάτης διαλέξει άλλο των 35, το πιστωτικό εκδίδεται για τα 30 ευρώ, η νέα απόδειξη για τα 35 και στο ταμείο ο πελάτης πληρώνει τα 5 ευρώ της διαφοράς. Αν τα δύο είδη έχουν την ίδια τιμή, εκδίδονται και πάλι τα δύο παραστατικά, χωρίς επιπλέον χρέωση για τον πελάτη.

Για ένα δώρο χωρίς ελάττωμα που αγοράστηκε σε φυσικό κατάστημα, το αν γίνεται αλλαγή, μέσα σε πόσες ημέρες και με ποιο αποδεικτικό εξαρτάται από την πολιτική του καταστήματος.

Στο Taxis υπήρχε ήδη πράξη επιβολής προστίμου για την ίδια παράβαση, με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2022. Η ΔΕΔ αντιμετώπισε τη νέα παράβαση ως πρώτη υποτροπή. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ορίζει ως υποτροπή την επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε πέντε χρόνια από την κοινοποίηση της πράξης με την οποία είχε επιβληθεί η προηγούμενη κύρωση.

Για τη μη έκδοση απόδειξης σε συναλλαγή που υπάγεται σε ΦΠΑ, το πρόστιμο υπολογίζεται στο 50% του ΦΠΑ που αναλογεί, με ελάχιστο ποσό ανά έλεγχο τα 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τα 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Στην πρώτη υποτροπή το ποσοστό ανεβαίνει στο 100% του ΦΠΑ και τα ελάχιστα ποσά στα 500 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα. Στην υπόθεση με το μαγνητάκι εφαρμόστηκε το κατώτατο όριο των 1.000 ευρώ.