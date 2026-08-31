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Σημάδια που εκτιμάται ότι ίσως προέρχονται από εγκληματική ενέργεια φέρεται να έχει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα στην Κυψέλη σε διαμέρισμα Airbnb.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σώμα του βρέφους υπάρχουν σημάδια στην πλάτη που εξετάζεται αν σχετίζονται με τον θάνατο του.

Παράλληλα πληροφορίες για τα δύο ανήλικα αγόρια 12 και 9 ετών, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως αναφέρουν, μάλιστα, αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.

Εντωμεταξύ λίγο πριν τις 11 βγήκε συνοδεία αστυνομικών και εισαγγελέα από το κτήριο της οδού Θάσου ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα Airbnb, καθώς από το πρωί διεξάγονται έρευνες προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία για την υπόθεση.

Έφοδος της ΕΛΑΣ και σε σπίτι στη Φυλής

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη που ήταν μαζί του όταν ανακαλύφθηκε το φρικώδες εύρημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δύο τους είχανε μετακινηθεί στην Κυψέλη τις τελευταίες 10 ημέρες με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι το νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε από το οίκημα στη Φυλής σε αυτό της Κυψέλης.

Η καταγγελία

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο 43χρονος Έλληνας που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα που ήταν μαζί του (σ.σ. αρχικά είχε δώσει λάθος ημερομηνία γέννησης) και η 15χρονη κόρη τους – κανείς τους δεν ήταν συγγενής του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που έκανε την καταγγελία από την οποία ξεκίνησε η έρευνα – αναμένεται να κατηγορηθούν σε πρώτη φάση για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Παράλληλα ο 43χρονος και ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης, θα κατηγορηθούν και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς ο Αφγανός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστός στην Ασφάλεια Αθηνών καθώς φέρεται να διακινούσε σίσα.

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