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Στην πλέον κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για την σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης, καθώς την ερχόμενη Τρίτη το πρωί αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη για τη κατηγορία της δολοφονίας του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου. Επιπλέον, κατηγορούνται και για άλλα σοβαρά αδικήματα όπως οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Σε ό,τι αφορά πάντως την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν για τη δολοφονία του βρέφους αυτή φαίνεται πως θα κινηθεί γύρω από την αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αναφέρει ότι το παιδί δέχθηκε τουλάχιστον 18 μαχαιριές. Από αυτές, οι 3 έως 5 ήταν προθανάτιες (έγιναν δηλαδή ενώ το μωρό ήταν ακόμα εν ζωή) και αποτέλεσαν την αιτία θανάτου του.

Κατά πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται αποφασισμένοι να υποστηρίζουν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια και να αρνηθούν ότι υπήρξε εγκληματική πράξη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τις κακώσεις που φέρεται να έφερε το βρέφος πριν από τον θάνατό του. Στόχος της υπεράσπισης είναι να δοθεί διαφορετική ερμηνεία στα ευρήματα και να αμφισβητηθεί το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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