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Το κληρονομικό δίκαιο αφορά σχεδόν το σύνολο των οικογενειών, συχνά σε μια περίοδο κατά την οποία η διαχείριση νομικών και περιουσιακών υποθέσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το νέο πλαίσιο επιφέρει ουσιαστικές μεταβολές όχι μόνο στον τρόπο διανομής της κληρονομιάς, αλλά και στην αντιμετώπιση των οφειλών που τη συνοδεύουν, καθώς και στα δικαιώματα των πλησιέστερων συγγενών του εκλιπόντος.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην προστασία των κληρονόμων από τα χρέη, στη νόμιμη μοίρα, στα δικαιώματα των συζύγων και των συντρόφων, αλλά και στη δυνατότητα σύναψης κληρονομικών συμβάσεων και στις διαδικασίες ελέγχου των διαθηκών.

Προστασία της προσωπικής περιουσίας από τα κληρονομικά χρέη

Μία από τις πλέον ουσιαστικές αλλαγές αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης των οφειλών που αφήνει πίσω του ο θανών. Με τη νέα ρύθμιση, ο κληρονόμος δεν υποχρεούται να εξοφλήσει τα χρέη της κληρονομιάς από τη δική του περιουσία, καθώς η ευθύνη του περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο εφόσον ο ίδιος δηλώσει ρητά ότι αποδέχεται την προσωπική ευθύνη για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται αυτοτελής εκκαθάριση της κληρονομιάς από δικηγόρο-εκκαθαριστή, ο οποίος ορίζεται με δικαστική απόφαση. Από την κληρονομιαία περιουσία εξοφλούνται πρώτα οι απαιτήσεις των δανειστών και στη συνέχεια ό,τι απομένει αποδίδεται στους δικαιούχους κληρονόμους.

Νόμιμη μοίρα: Από ποσοστό ιδιοκτησίας σε χρηματική απαίτηση

Σημαντική διαφοροποίηση επέρχεται και στο καθεστώς της νόμιμης μοίρας, δηλαδή του ελάχιστου κληρονομικού μεριδίου που προστατεύει ο νόμος για τους στενότερους συγγενείς.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το συγκεκριμένο δικαίωμα παύει να έχει εμπράγματο χαρακτήρα και μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαιούχος θα μπορεί να διεκδικήσει την καταβολή ενός ποσού, αντί να αποκτά υποχρεωτικά ποσοστό συνιδιοκτησίας σε συγκεκριμένα ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Για τη διεκδίκηση της σχετικής απαίτησης προβλέπεται διετής προθεσμία παραγραφής.

Η αλλαγή αποσκοπεί στον περιορισμό του κατακερματισμού της ακίνητης περιουσίας, καθώς το προηγούμενο καθεστώς οδηγούσε συχνά στη δημιουργία πολλών μικρών ποσοστών συνιδιοκτησίας, δυσχεραίνοντας την αξιοποίηση ή τη διαχείριση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.

Τι κληρονομούν οι σύζυγοι και ποια δικαιώματα αποκτούν οι σύντροφοι

Το νέο πλαίσιο επανακαθορίζει τα δικαιώματα του επιζώντος συζύγου όταν δεν υπάρχει διαθήκη και καλείται στην κληρονομική διαδοχή μαζί με τα παιδιά του θανόντος. Ειδικότερα, ο σύζυγος δικαιούται το ένα τρίτο της κληρονομιάς όταν υπάρχει ένα παιδί, ενώ εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά, το μερίδιό του διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο.

Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα στο λεγόμενο «εξαίρετο», το οποίο περιλαμβάνει έπιπλα, οικιακό εξοπλισμό, ενδύματα και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που χρησιμοποιούσε είτε προσωπικά είτε από κοινού με τον εκλιπόντα.

Όταν υπάρχουν παιδιά, λαμβάνονται υπόψη και οι δικές τους ανάγκες, εφόσον ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση για λόγους επιείκειας.

Νέα πρόβλεψη υπάρχει και για τους συντρόφους που δεν είχαν παντρευτεί ούτε είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Εφόσον αποδεικνύεται ότι συζούσαν επί τουλάχιστον τρία χρόνια ή είχαν αποκτήσει κοινά παιδιά, ο επιζών σύντροφος αποκτά δικαίωμα να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και χωρίς καταβολή ανταλλάγματος την κοινή κατοικία για ένα έτος μετά τον θάνατο.

Κληρονομικές συμβάσεις: Συμφωνία για τη διανομή της περιουσίας εν ζωή

Μια ακόμη σημαντική καινοτομία είναι η δυνατότητα κατάρτισης κληρονομικών συμβάσεων, μέσω των οποίων ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας μπορεί, όσο βρίσκεται εν ζωή, να συμφωνήσει με τους μελλοντικούς κληρονόμους του τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα κατανεμηθεί.

Η συμφωνία συντάσσεται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου και μπορεί να περιλαμβάνει πρόβλεψη για αντάλλαγμα.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής της νομοθεσίας άλλης χώρας για τη ρύθμιση της συμφωνίας, εφόσον αυτό αποτελεί επιλογή του διαθέτη και πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

Ιδιόγραφες διαθήκες: Αυστηρότεροι έλεγχοι και νέες προϋποθέσεις

Οι ιδιόγραφες διαθήκες εξακολουθούν να αναγνωρίζονται, ωστόσο το νέο καθεστώς προβλέπει πρόσθετες εγγυήσεις για την εξακρίβωση της γνησιότητάς τους και τον περιορισμό ενδεχόμενων αμφισβητήσεων.

Ειδικότερα, όταν μια ιδιόγραφη διαθήκη προσκομίζεται προς δημοσίευση μετά την παρέλευση δύο ετών από τον θάνατο του διαθέτη, καθίσταται υποχρεωτική η διαδικασία κήρυξής της ως κυρίας.

Πρόσθετες δικλίδες προβλέπονται όταν το πρόσωπο που εμφανίζεται ως κληρονόμος δεν ανήκει στον στενό συγγενικό κύκλο του θανόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να ελεγχθεί η αυθεντικότητα της διαθήκης.

Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στη σχετική διαδικασία, ενισχύοντας τον έλεγχο κατά την αναγνώριση της ισχύος των συγκεκριμένων διαθηκών.