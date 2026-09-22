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Η Έριν Άτκινσον είναι μόλις 27 ετών, μένει σε νοικιασμένο σπίτι στο Λονδίνο και δεν θεωρεί ότι διαθέτει μεγάλη περιουσία. Παρ’ όλα αυτά, έχει ήδη συντάξει τη διαθήκη της, καθορίζοντας τι θα συμβεί στα χρήματα και στα προσωπικά της αντικείμενα μετά τον θάνατό της.

Το αυτοκίνητό της, αξίας περίπου 7.000 στερλινών, θέλει να περάσει στην αδελφή της, ενώ ένα χρυσό κολιέ που της είχε χαρίσει ο σύντροφός της επιθυμεί να επιστραφεί σε εκείνον. Παράλληλα, έχει προβλέψει ένα μέρος των χρημάτων της να δοθεί σε φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την ενδομητρίωση.

Όπως εξηγεί στο BBC, αρχικά η διαδικασία τής φάνηκε παράξενη, καθώς οι διαθήκες συνδέονται συνήθως με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Στην πορεία, όμως, διαπίστωσε ότι η καταγραφή των επιθυμιών της της πρόσφερε περισσότερο αίσθημα ελέγχου παρά φόβο απέναντι στον θάνατο.

Η διαθήκη δεν προϋποθέτει μεγάλη περιουσία

Η περίπτωση της Άτκινσον καταρρίπτει την αντίληψη ότι διαθήκη χρειάζονται αποκλειστικά όσοι έχουν ακίνητα ή σημαντική περιουσία. Ακόμη και ένας νέος χωρίς ιδιόκτητο σπίτι μπορεί να διαθέτει καταθέσεις, επενδύσεις, ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά προϊόντα, ψηφιακούς λογαριασμούς και αντικείμενα συναισθηματικής αξίας.

Μέσω μιας διαθήκης μπορούν επίσης να καθοριστούν ζητήματα όπως η φροντίδα ενός κατοικίδιου, οι επιθυμίες για την κηδεία και το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διευθέτηση τραπεζικών λογαριασμών και ενδεχόμενων οφειλών.

Η Σοφία Μάσλιν, ιδρύτρια της βρετανικής διαδικτυακής πλατφόρμας σύνταξης διαθηκών Morby, σημειώνει ότι ένα από τα συνηθέστερα εμπόδια είναι η πεποίθηση των νέων πως «δεν έχουν αρκετά για να αφήσουν». Δημιούργησε την πλατφόρμα το 2024, μετά την εμπειρία που βίωσε η οικογένειά της όταν νεαρός συγγενής πέθανε χωρίς να έχει αφήσει διαθήκη.

Για την Άτκινσον, η αφορμή ήρθε όταν μία φίλη της αγόρασε σπίτι. Στη συνέχεια, σχετικό περιεχόμενο στο TikTok την έκανε να δει τη διαθήκη ως έναν τρόπο περιορισμού της γραφειοκρατίας και πιθανών οικογενειακών συγκρούσεων.

Μόλις ένας στους τρεις νέους έχει διαθήκη

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, οι διαθήκες παραμένουν σχετικά σπάνιες μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με το National Wills Report 2025, μόλις ένας στους πέντε Βρετανούς ηλικίας 18 έως 24 ετών έχει συντάξει διαθήκη. Το ποσοστό φθάνει στο 33% στις ηλικίες 22 έως 34 ετών, έναντι 56% στους άνω των 55 ετών.

Κόστος, γραφειοκρατία και η αντίληψη ότι «υπάρχει ακόμη χρόνος» αποτελούν βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Στη Βρετανία, πάντως, υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν δωρεάν ή χαμηλού κόστους σύνταξη βασικής διαθήκης από δικηγόρους, ενώ αντίστοιχες παροχές προσφέρουν ορισμένα συνδικάτα στα μέλη τους.

Για τις νεότερες γενιές η διαθήκη αποκτά ευρύτερη έννοια: δεν καθορίζει μόνο ποιος κληρονομεί χρήματα ή ακίνητα, αλλά και ποιος αναλαμβάνει τις εκκρεμότητες, τι συμβαίνει με την ψηφιακή ζωή και πώς προστατεύονται πρόσωπα, κατοικίδια και προσωπικές επιθυμίες που δεν μετρώνται σε χρήματα.

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