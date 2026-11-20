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Να δοθεί περισσότερος χρόνος σε χιλιάδες πολίτες προκειμένου να αξιοποιήσουν μια σημαντική δυνατότητα που προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο ζητούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μεταβατική ρύθμιση που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την αποδοχή παλαιών κληρονομιών με το ευεργέτημα της απογραφής, ακόμη και όταν έχει παρέλθει η αρχική προθεσμία για την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ζητεί την παράταση της ισχύος της διάταξης τουλάχιστον έως τις 30 Ιουνίου 2027, επισημαίνοντας ότι μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως για τη συγκεκριμένη νομοθετική δυνατότητα.

Το αίτημα υποβάλλεται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς, σύμφωνα με τους δικηγόρους, πολλοί πολίτες μόλις πρόσφατα άρχισαν να αναζητούν νομική καθοδήγηση για να διαπιστώσουν εάν μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τις παλαιές κληρονομιές

Η δυνατότητα προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026, ο οποίος αναμόρφωσε το κληρονομικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη, κληρονόμοι προσώπων που είχαν αποβιώσει πριν από τη δημοσίευση του νόμου μπορούν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να ζητήσουν τη διενέργεια απογραφής της κληρονομιαίας περιουσίας, ακόμη και εάν δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής.

Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευσή του, μέσα στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 838 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τον διορισμό δικαστικού επιμελητή και πραγματογνωμόνων που θα αναλάβουν την απογραφή.

Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, δεν παρέχεται χωρίς περιορισμούς. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχει ήδη πραγματοποιηθεί πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, δεν πρέπει να συντρέχει κάποιος από τους λόγους που, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, συνεπάγονται την απώλεια του ευεργετήματος της απογραφής.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1903 έως 1911 του Αστικού Κώδικα.

Γιατί έχει σημασία το ευεργέτημα της απογραφής

Το ευεργέτημα της απογραφής αποτελεί σημαντικό μηχανισμό προστασίας για τους κληρονόμους, ιδιαίτερα όταν η κληρονομιαία περιουσία συνοδεύεται από οφειλές ή όταν δεν είναι εξαρχής γνωστή η πραγματική οικονομική της κατάσταση.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, η ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομιάς περιορίζεται στην κληρονομιαία περιουσία, εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η μεταβατική ρύθμιση του νέου νόμου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για πολίτες που στο παρελθόν δεν είχαν αξιοποιήσει εγκαίρως αυτό το δικαίωμα, είτε επειδή αγνοούσαν τη σχετική διαδικασία είτε επειδή είχε παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία.

Με τη νέα δυνατότητα, οι συγκεκριμένοι κληρονόμοι μπορούν να ζητήσουν την απογραφή και να υπαχθούν στο προβλεπόμενο καθεστώς προστασίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Γιατί ζητείται παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2027

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της, χωρίς όμως να έχει γίνει επαρκώς γνωστή στους πολίτες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν.

Όπως επισημαίνει, στα δικηγορικά γραφεία καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από κληρονόμους που αναζητούν πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Η προσέλευση αυτή, σύμφωνα με την Ολομέλεια, αναδεικνύει ότι ένα σημαντικό μέρος των ενδιαφερομένων δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης της διάταξης.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας σημειώνει ότι η νομοθετική παρέμβαση προσφέρει μια ουσιαστική ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες που δεν γνώριζαν ή δεν πρόλαβαν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα.

Για τον λόγο αυτό, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι θεωρούν αναγκαίο να παραταθεί η μεταβατική προθεσμία τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, ώστε να δοθεί επαρκές περιθώριο ενημέρωσης και ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών.