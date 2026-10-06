Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κλειστό είναι αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας λόγω των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται κατά της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Αυτή τη στιγμή έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στην οδό Πανεπιστημίου, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Η πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Τρίτης, στο πλαίσιο του αντιπολεμικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας.

Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στα Προπύλαια, διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, αλλά και της επίσκεψης του Αμερικάνου ΥΠΕΞ, η Τροχαία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, όπως και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η βουτιά του ευρώ ξύπνησε μνήμες από το 2012 – Πόσο κοντά είναι μια κρίση χρέους στην Ευρωζώνη;

Καίσαρης: Από το The Ilisian στο Ελληνικό – Τα νέα στοιχήματα και τα μερίσματα από… «χρυσό» (pics)

Ο πονοκέφαλος των τραπεζών έως το 2027 – Νέοι κανόνες και παλιές αδυναμίες για το ξέπλυμα (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ