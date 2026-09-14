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Από τις αρχές του 2027 αναμένεται να ενεργοποιηθούν τα πρώτα επενδυτικά προϊόντα του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για τη νέα γενιά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ, δημιουργώντας έναν μακροχρόνιο «κουμπαρά» για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026.

Το νέο σχήμα απευθύνεται σε γονείς οι οποίοι θα μπορούν να ανοίξουν επενδυτικό λογαριασμό για τα παιδιά τους μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννησή τους. Η βασική φιλοσοφία του μέτρου είναι η δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα είναι διαθέσιμο όταν το παιδί ενηλικιωθεί, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτήσει σημαντικά βήματα της ζωής του, όπως σπουδές, επαγγελματική δραστηριότητα ή δημιουργία οικογένειας.

Διπλή εισφορά από γονείς και κράτος

Ο μηχανισμός προβλέπει ότι η πολιτεία θα καταθέτει στον λογαριασμό ποσό ίσο με αυτό που εισφέρει κάθε χρόνο ο γονέας, με ανώτατο όριο κρατικής συμμετοχής τα 1.200 ευρώ ετησίως.

Η ενίσχυση αυτή θα συνεχίζεται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 έτη, ενώ το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία.

Έτσι, η ετήσια κρατική συνεισφορά θα φθάνει:

στα 1.320 ευρώ το 2032 ,

, στα 1.452 ευρώ το 2037 ,

, και θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Η ανάληψη των χρημάτων θα επιτρέπεται κανονικά μόνο όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ο θάνατος γονέα ή τέκνου ή σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση και πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο.

Μετά την ενηλικίωση, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί θα μετατρέπεται σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του παιδιού.

Αφορολόγητες οι αποδόσεις των επενδύσεων

Σημαντικό στοιχείο του νέου προϊόντος είναι ότι τα εισοδήματα που θα προκύπτουν από τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσονται από τη φορολογία.

Η απαλλαγή αφορά τόσο τον φόρο τόκων 15%, όσο και τη φορολογία υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή τον φόρο μερισμάτων, ανάλογα με το είδος της επένδυσης που θα επιλεγεί.

Κεφάλαιο άνω των 60.000 ευρώ σε 18 χρόνια

Με βάση το βασικό σενάριο, όπου ο γονέας καταθέτει 1.200 ευρώ ετησίως και το κράτος προσθέτει ισόποση ενίσχυση, η συνολική κατάθεση φθάνει τα 24.000 ευρώ σε βάθος 18 ετών.

Με την αύξηση της κρατικής συμμετοχής ανά πενταετία, το συνολικό κεφάλαιο που θα έχει καταβληθεί εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 49.304 ευρώ.

Με την προσθήκη των αποδόσεων, το τελικό ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με το επενδυτικό προϊόν και τις επιδόσεις του μπορεί να υπερβεί ακόμη και τις 70.000 ευρώ.

Πλαφόν 10.000 ευρώ για τις εισφορές των γονέων

Για να αποφευχθεί η χρήση του λογαριασμού ως εργαλείο μεταφοράς ή απόκρυψης πλούτου, η ετήσια εισφορά του γονέα θα μπορεί να φτάνει έως τις 10.000 ευρώ.

Η καταβολή μπορεί να γίνεται είτε:

μέσω μηνιαίας πάγιας εντολής (για παράδειγμα 100 ευρώ τον μήνα),

είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιλέξει ο γονέας.

Σε περίπτωση που κάποια χρονιά ο γονέας δεν καταβάλει χρήματα, ο λογαριασμός δεν κλείνει. Παραμένει ενεργός και συνεχίζει να αποδίδει, απλώς για τη συγκεκριμένη χρονιά δεν καταβάλλεται αντίστοιχη κρατική συμμετοχή.

Οι κρατικές ενισχύσεις θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το υπουργείο Οικονομικών.

Ποιοι μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό

Κάθε παιδί θα μπορεί να διαθέτει έναν μόνο επενδυτικό λογαριασμό.

Για το άνοιγμά του απαιτείται τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενώ δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Τα χρήματα θα επενδύονται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων:

αμοιβαία κεφάλαια,

μετοχές,

εταιρικά ομόλογα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά,

κρατικά ομόλογα.

Οι επενδύσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω οργανωμένων αγορών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αποκλείονται αγορές τρίτων χωρών.

Επιλογή ρίσκου και αλλαγή παρόχου

Οι οικογένειες θα μπορούν να επιλέγουν επενδυτικά προϊόντα διαφορετικού επιπέδου κινδύνου, ανάλογα με την απόδοση που επιθυμούν να επιδιώξουν.

Για τη διαφάνεια των επιλογών θα υπάρχει:

κοινό υπόδειγμα ενημέρωσης,

ενιαίος συνολικός δείκτης κόστους ( Total Expense Ratio ),

), κοινή μεθοδολογία υπολογισμού κόστους.

Παράλληλα, ο γονέας θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς του λογαριασμού σε άλλο εγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν διαφορετικού παρόχου.

Ποιοι φορείς θα προσφέρουν τα προϊόντα

Ο επενδυτικός λογαριασμός θα διατίθεται από:

τράπεζες,

ασφαλιστικές εταιρείες,

Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).

Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου απαιτείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του προϊόντος.

Κόστος έως μισό δισ. ευρώ μέχρι το 2040

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται με βάση την υπόθεση ότι θα ενταχθεί περίπου το ένα τρίτο των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου:

23.000 βρέφη ετησίως ,

, περίπου 56.000 παιδιά κατά το πρώτο έτος εφαρμογής.

Το κόστος εκτιμάται στα 55 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος, ενώ θα αυξάνεται περίπου κατά 27 εκατ. ευρώ ετησίως. Μέχρι το 2040 αναμένεται να προσεγγίσει περίπου το μισό δισ. ευρώ.

Στόχος η δημιουργία κουλτούρας αποταμίευσης

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το μέτρο έχει πολλαπλές επιδιώξεις.

Πρώτον, παρέχει στα παιδιά ένα οικονομικό «μαξιλάρι» για τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής τους. Δεύτερον, επιχειρεί να δημιουργήσει από μικρή ηλικία κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων στις οικογένειες.

Παράλληλα, καθώς τα κεφάλαια θα επενδύονται στην αγορά, δημιουργούνται δυνατότητες άντλησης χρηματοδότησης από ελληνικές επιχειρήσεις μέσω μετοχών και ομολογιακών εκδόσεων.

Η ρύθμιση ευθυγραμμίζεται επίσης με τη νέα ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), που στοχεύει στη διοχέτευση περισσότερων αποταμιεύσεων σε επενδυτικά προϊόντα τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη.

Παράδειγμα: Παιδί που γεννήθηκε το 2026

Για ένα παιδί που γεννήθηκε το 2026, ο γονέας θα μπορεί να ανοίξει λογαριασμό μέσα στο 2027 και να καταθέτει:

1.200 ευρώ ετησίως από το 2027 έως το 2031 ,

, 1.320 ευρώ από το 2032 έως το 2036 ,

, 1.452 ευρώ από το 2037 έως το 2041 ,

, 1.597 ευρώ από το 2042 έως το 2044.

Τα ίδια ποσά θα καταβάλλει και το κράτος.

Συνολικά, στην ηλικία των 18 ετών το παιδί θα έχει συγκεντρώσει 49.304 ευρώ, από τα οποία τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από την κρατική συμμετοχή.

Εάν η επένδυση αποδίδει 3% ετησίως, το κεφάλαιο το 2044 θα φτάνει τα 64.109 ευρώ. Με απόδοση 5%, το τελικό ποσό μπορεί να ανέλθει στα 77.062 ευρώ, ενώ η συνολική εισφορά του γονέα θα παραμένει στα 24.652 ευρώ.

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